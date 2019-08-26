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26 серпня 2019, понеділок, 10:53 16
Політика 2019-08-26T13:00:02+03:00
Українські Новини
Силовики РФ проти включення в список на обмін Сенцова, Карпюка і Клиха, - джерела в Кремлі

Силовики РФ проти включення в список на обмін Сенцова, Карпюка і Клиха, - джерела в Кремлі

Олег Сенцов. Фото: В'ячеслав Прокоф'єв / Коммерсант
Олег Сенцов. Фото: В'ячеслав Прокоф'єв / Коммерсант

Представники російських силових відомств виступають проти видачі українській стороні трьох осіб у порядку обміну, запланованому форматі "33 33".

Про це повідомляє видання "Страна" з посиланням на джерела в Кремлі, близькі до переговорів з обміну.

Йдеться про режисера Олега Сенцова, Станіслава Клиха і Миколу Карпюка.

Нагадаємо, напередодні головний редактор "Ехо Москви" Олексій Венедиктов заявив, що президент Росії Володимир Путін має опозицію із силовиків, і вона може перешкодити обміну полоненими з Україною.

"Незважаючи на те що, здається, що Путін клацне пальцями – і всіх посадять на літак і вивезуть, але це не так. Тому що тут приходять силовики і кажуть: ну, як же, ось вони терористи. Умовно я кажу. І треба розуміти, що, можливо, для Путіна важливіше мати стосунки зі своїми силовиками, ніж з чужими президентами", - заявив Венедиктов.

Як повідомляли Українські Новини, російські ЗМІ повідомили, що п'ятеро політв'язнів України в Росії, доставлені в московський слідчий ізолятор (СІЗО) "Лефортово", можуть бути видані на батьківщину для відбування покарання. Там знаходяться Станіслав Клих, Микола Карп'юк, Олександр Кольченко, Володимир Балух Роман Сущенко.

Росія та Україна вийшли на фінальну стадію узгодження обміну утримуваними на території обох країн особами, розповіло джерело російського видання, близьке до цих переговорів. За його словами, списки для обміну зараз уточнюються

Пізніше в Кремлі підтвердили проведення контактів про обмін утримуваних осіб з Україною.

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