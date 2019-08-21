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  • В московском "Лефортово" подтвердили, что к ним перевели украинских заключенных и назвали имена
21 августа 2019, среда, 22:09 159
Политика 2019-08-21T22:09:56+03:00
Українські Новини
В московском "Лефортово" подтвердили, что к ним перевели украинских заключенных и назвали имена

В московском "Лефортово" подтвердили, что к ним перевели украинских заключенных и назвали имена

Нескольких украинских политзаключенных перевели в московское СИЗО "Лефортово". Там находятся Станислав Клых, Николай Карпюк, Александр Кольченко, Владимир Балух и Роман Сущенко.  Об этом заявил член общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев, передает Медиазона.

Правозащитник узнал о переводе украинцев от начальника отдела режима и охраны СИЗО Александр Ханов. При этом он уточнил, что не видел официальных документов.

В то же время тюремщик сказал Еникееву, что к ним не поступал политзаключенный Павел Гриб.

Как сообщали Українські Новини, украинских моряков собираются отправить домой в конце августа.

Суд в России продлил арест 24 украинских пленных моряков.

Ранее ключевым вопросом разговора Зеленского и Путина было освобождение пленных военных моряков.

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