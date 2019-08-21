В московском "Лефортово" подтвердили, что к ним перевели украинских заключенных и назвали имена

Нескольких украинских политзаключенных перевели в московское СИЗО "Лефортово". Там находятся Станислав Клых, Николай Карпюк, Александр Кольченко, Владимир Балух и Роман Сущенко. Об этом заявил член общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев, передает Медиазона.

Правозащитник узнал о переводе украинцев от начальника отдела режима и охраны СИЗО Александр Ханов. При этом он уточнил, что не видел официальных документов.

В то же время тюремщик сказал Еникееву, что к ним не поступал политзаключенный Павел Гриб.

Как сообщали Українські Новини, украинских моряков собираются отправить домой в конце августа.

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