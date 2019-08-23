Россия и Украина обсуждают обмен удерживаемыми гражданами "33 на 33".

Об этом сообщает российское издание "РБК", передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, представители стран обсуждают обмен 33 на 33 человека без учета директора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

О том, есть ли в списках на обмен осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов, журналистам не сообщили.

В сообщении также сказано, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова уже находится в России.

Ранее российские СМИ сообщали, что страны могут произвести обмен до конца августа.

Как сообщали Українськi Новини, российские СМИ сообщили, что пятеро политзаключенных Украины в России, доставленные в московский следственный изолятор (СИЗО) "Лефортово", могут быть выданы на родину для отбывания наказания. Там находятся Станислав Клых, Николай Карпюк, Александр Кольченко, Владимир Балух и Роман Сущенко.

Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена удерживаемыми на территории обеих стран лицами, рассказал источник российского издания, близкий к этим переговорам. По его словам, списки для обмена сейчас уточняются

Позже в Кремле подтвердили проведение контактов об обмене удерживаемых лиц с Украиной.