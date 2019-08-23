подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.6 28.35
˟
ONLINE
23.08.19 10:00 Круглый стол о рекультивации земель, разграбленных добытчиками янтаря

23 августа 2019, пятница, 08:28 88
Внешняя политика 2019-08-23T08:42:35+03:00
Українські Новини
Россия и Украина обсуждают обмен удерживаемыми гражданами "33 на 33"

Россия и Украина обсуждают обмен удерживаемыми гражданами "33 на 33"

Заключение Фото: novosti-ru.ru
Заключение Фото: novosti-ru.ru

Россия и Украина обсуждают обмен удерживаемыми гражданами "33 на 33".

Об этом сообщает российское издание "РБК", передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, представители стран обсуждают обмен 33 на 33 человека без учета директора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

О том, есть ли в списках на обмен осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов, журналистам не сообщили.

В сообщении также сказано, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова уже находится в России.

Ранее российские СМИ сообщали, что страны могут произвести обмен до конца августа.

Как сообщали Українськi Новини, российские СМИ сообщили, что пятеро политзаключенных Украины в России, доставленные в московский следственный изолятор (СИЗО) "Лефортово", могут быть выданы на родину для отбывания наказания. Там находятся Станислав Клых, Николай Карпюк, Александр Кольченко, Владимир Балух и Роман Сущенко.

Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена удерживаемыми на территории обеих стран лицами, рассказал источник российского издания, близкий к этим переговорам. По его словам, списки для обмена сейчас уточняются

Позже в Кремле подтвердили проведение контактов об обмене удерживаемых лиц с Украиной.

Больше новостей о: Украино-российские отношения обмен пленными Украинские военнопленные Освобождение политзаключенных

Архив
Новости
БПЛА Akıncı относится к новому
"Укроборонпром" показал будущий украинско-турецкий беспилотник 09:06
К концу года цены на картошку могут достигнуть 40 грн/кг: прогноз экономистов 09:01
Россия и Украина обсуждают обмен удерживаемыми гражданами "33 на 33" 08:28
Сегодня отмечается День Флага Украины: в Киеве будут перекрыто движение транспорта 08:18
Украина празднует День флага: официальная церемония состоится на Крещатике 08:07
больше новостей
НБУ обвалил гривну в четверг: официальный курс валют 05:55
Ежегодно евреи-хасиды прибывают в Черкасскую область для празднования Рош а-Шана. Фото: Радио Свобода
Не оценили шутку: Владелец похоронного бюро в Черкассах объявил о скидках для евреев и получил уголовное дело 16:46
Штраф за нерастаможенные "евробляхи" вступил в силу, но штрафовать не будут 07:00 Дополнено
Девушку премьера Британии не пустили в США из-за визита в непризнанное государство 22:58
Министр Саенко в июле утроил оклад за счет премий, надбавок и командировочных 06:15 Документ
больше новостей
Официально опубликован последний депутат Рады 09:55
Порошенко с семьей улетел на рыбалку в Норвегию 12:45
Штраф за нерастаможенные "евробляхи" вступил в силу, но штрафовать не будут 07:00 Дополнено
Штрафы для "евробляхеров" отсрочат еще на три месяца, - Рябошапка 16:20
Ежегодно евреи-хасиды прибывают в Черкасскую область для празднования Рош а-Шана. Фото: Радио Свобода
Не оценили шутку: Владелец похоронного бюро в Черкассах объявил о скидках для евреев и получил уголовное дело 16:46
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok