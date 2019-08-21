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21 августа 2019, среда, 16:11 89
Политика 2019-08-21T17:15:01+03:00
Українські Новини
Украинских моряков собираются отправить домой в конце августа, - Коммерсант

Украинских моряков собираются отправить домой в конце августа, - Коммерсант

Пленные украинские моряки. Фото:
Пленные украинские моряки. Фото: "Громадське"

Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена удерживаемыми на территории обеих стран лицами, рассказал источник российского издания, близкий к этим переговорам. По его словам, списки для обмена сейчас уточняются. Об этом пишет российский "Коммерсант".

При этом, по его данным, в Украину могут вернуться не только задержанные прошлой осенью в Керченском проливе украинские моряки. Собеседник в окружении президента Украины утверждает, что договоренность об обмене была достигнута после первого телефонного разговора президентов РФ и Украины, который состоялся 11 июля.

Как сообщил близкий к переговорам источник, обмен удерживаемыми лицами, среди которых могут быть не только задержанные, но и осужденные, состоится до конца августа. По его словам, в Украину точно вернутся моряки, которые были задержаны российскими силовиками после прошлогоднего инцидента в Керченском проливе с участием трех кораблей украинских военно-морских сил. Информацию о том, что процесс обмена запущен, на условиях анонимности “Ъ” подтвердил украинский дипломат.

Как сообщали Українські Новини, суд в России продлил арест 24 украинских пленных моряков.

Ранее ключевым вопросом разговора Зеленского и Путина было освобождение пленных военных моряков.

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