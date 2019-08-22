В Кремле подтвердили контакты по обмену пленными с Украиной

В Кремле подтвердили проведение контактов об обмене удерживаемых лиц с Украиной.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о подвижках в этом процессе и комментируя информацию о подготовке обмена, пишет ТАСС.

"Определенные контакты на этот счет осуществляются", - подчеркнул он.

Как сообщает "Интерфакс", президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсуждали проблему обмена удерживаемых лиц в России и в Украине, но без конкретных фамилий, сообщил Песков.

По его словам, главы государств подробно обсудили проблему урегулирования конфликта на Донбассе и российско-украинские отношения.

Как сообщали Українські Новини, нескольких украинских политзаключенных перевели в московское СИЗО "Лефортово". Там находятся Станислав Клых, Николай Карпюк, Александр Кольченко, Владимир Балух и Роман Сущенко.

Также Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена удерживаемыми на территории обеих стран лицами, рассказал источник российского издания, близкий к этим переговорам. По его словам, списки для обмена сейчас уточняются