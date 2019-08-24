"Динамо" зіграло внічию з "Олімпіком" в дебютному матчі Михайличенко: відео голів

"Динамо" і " Олімпік розійшлися миром 1:1 у дебютній грі під керівництвом нового тренера Михайличенка на НСК "Олімпійський" в День незалежності.

Як повідомляє "Футбол 24", матч стартував о 19:30. Це перший поєдинок для Олексія Михайличенка, який повертається до ролі головного тренера киян через 15 років через звільнення Хацкевича, що провалився в ЛЧ. Господарі за втраченими очками займали до звітної гри другого місце, але без урахування перенесеного матчу з Маріуполем йшли на 5-й сходинці. Олімпік же - єдина команда без очок на старті УПЛ. При Жуліо Сезар донеччани віддали всі 4 матчі із загальною різницею 2:8.

Олімпік програв динамівцям останні 4 матчі. В цілому ж київський клуб поступився донецькому тільки 1 раз у 14 очних зустрічей. На полі Динамо олімпійці вирвали лише одну нічию, а кияни забивали їм хоча б гол уже 11 матчів поспіль. Додамо, що Михайличенко проводить сьогодні свій ювілений 70-й поєдинок у чемпіонатах України. Новий-старий тренер і у Олімпіка. Тимчасово виконуючим обов'язки став Ігор Климовський.

Скріншот: football24.ua

Як повідомляли Українські Новини, Олексія Михайличенка призначили головним тренером "Динамо". Раніше "Динамо" оголосило про звільнення Олександра Хацкевича з посади головного тренера після вильоту з кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів від "Брюгге" (Брюссель).

13 серпня "Динамо" зіграло в нічию з бельгійським "Брюгге" у матчі, тоді як в першому матчі поступилося з рахунком 0:1.