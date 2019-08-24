Сегодня "Динамо" играет с "Олимпик": где смотреть матч

В День независимости, 24 августа, когда в Киеве проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню Независимости, вечером на стадионе НСК "Олимпийский" также состоится матч 5-го тура украинской Премьер-лиги. Киевское "Динамо" примет донецкий "Олимпик".\r\nНачало матча назначено на 19:30.\r\nЛюбители футбола смогут посмотреть матч на телеканале "2+2" или Youtube-канал FootballHub.\r\nКак сообщали Українські Новини, 24 августа в связи с проведением на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Олимпик" (Донецк) будет введено ограничение (не закрытие) на вход для пассажиров станций "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская", "Дворец спорта" после окончания игры.\r\nКП объясняет, что ограничения применяются из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.\r\nТакже Киевская городская государственная администрация решила ограничить движение транспорта в центре и на улицах ряда районов из-за мероприятий ко Дню независимости 24 августа.