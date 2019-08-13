"Динамо" вылетело из Лиги чемпионов, сыграв вничью с "Брюгге": видео голов

Сегодня, 13 августа, в поединке между бельгийским футбольным клубом "Брюгге" и украинским "Динамо" в рамках 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2019/20 матч закончился ничьей со счетом 3:3. Об этом сообщает Футбол 24.

Так, сообщается, что матч стартовал в 20:30 по киевскому времени на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Отмечается, что киевляне удачно начали и забили уже на 5-й минуте, но в конце первого тайма Брюгге отыгрался. Симон Дели выиграл верховую борьбу после подачи углового и ударом головой сравнял счет.

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