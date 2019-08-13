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13 августа 2019, вторник, 22:31 80
Спорт 2019-08-13T22:38:19+03:00
Українські Новини
"Динамо" вылетело из Лиги чемпионов, сыграв вничью с "Брюгге": видео голов

"Динамо" вылетело из Лиги чемпионов, сыграв вничью с "Брюгге": видео голов

Сегодня, 13 августа, в поединке между бельгийским футбольным клубом "Брюгге" и украинским "Динамо" в рамках 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2019/20 матч закончился ничьей со счетом 3:3. Об этом сообщает Футбол 24.

Так, сообщается, что матч стартовал в 20:30 по киевскому времени на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Отмечается, что киевляне удачно начали и забили уже на 5-й минуте, но в конце первого тайма Брюгге отыгрался. Симон Дели выиграл верховую борьбу после подачи углового и ударом головой сравнял счет. 

На 50-й минуте Динамо не без доли везения вышло вперед и "перетянуло" счет в свою пользу 2:1.

Отмечается, что на 88-й минуте Брюгге усилиями Вормера сравнял счет (2:2), а на 90+3 минуте Брюгге забил в свои ворота (3:2). На 90+6 бельгийцы сравняли счет. 3:3 – Динамо вылетает из Лиги чемпионов.

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Буяльский, Шепелев, Андриевский – Цыганков (к), Жерсон, Вербич.

Запасные: Бущан, Шабанов, Сидорчук, Караваев, де Пена, Соль, Беседин

Брюгге: Миньоле – Мата, Мехеле, Дели, Соболь – Вормер (к), Ванакен, Ритс – Бонавентуре, Окереке, Тау.

Запасные: Хорват, Дьятта, Митрович Схрейверс, Влитинк, Коолс, Опенда

Как сообщали Українські Новини, Динамо переиграло Шахтер в последние 10 минут матча и закончило игру со счетом 2:1: видео голов.

Ранее молодежная сборная Украины по футболу выиграла Чемпионат мира.

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