"Динамо" вылетело из Лиги чемпионов, сыграв вничью с "Брюгге": видео голов

Сегодня, 13 августа, в поединке между бельгийским футбольным клубом "Брюгге" и украинским "Динамо" в рамках 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2019\/20 матч закончился ничьей со счетом 3:3. Об этом сообщает Футбол 24.\r\nТак, сообщается, что матч стартовал в 20:30 по киевскому времени на НСК "Олимпийский" в Киеве.\r\nОтмечается, что киевляне удачно начали и забили уже на 5-й минуте, но в конце первого тайма Брюгге отыгрался. Симон Дели выиграл верховую борьбу после подачи углового и ударом головой сравнял счет. \r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=yD68YDEd7mw#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>\r\n\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=oFd5_OHLsA4#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nНа 50-й минуте Динамо не без доли везения вышло вперед и "перетянуло" счет в свою пользу 2:1.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=2vPvp1Tybbc#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nОтмечается, что на 88-й минуте Брюгге усилиями Вормера сравнял счет (2:2), а на 90+3 минуте Брюгге забил в свои ворота (3:2). На 90+6 бельгийцы сравняли счет. 3:3 – Динамо вылетает из Лиги чемпионов.\r\nДинамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Буяльский, Шепелев, Андриевский – Цыганков (к), Жерсон, Вербич.\r\nЗапасные: Бущан, Шабанов, Сидорчук, Караваев, де Пена, Соль, Беседин\r\nБрюгге: Миньоле – Мата, Мехеле, Дели, Соболь – Вормер (к), Ванакен, Ритс – Бонавентуре, Окереке, Тау.\r\nЗапасные: Хорват, Дьятта, Митрович Схрейверс, Влитинк, Коолс, Опенда\r\nКак сообщали Українські Новини, Динамо переиграло Шахтер в последние 10 минут матча и закончило игру со счетом 2:1: видео голов.\r\nРанее молодежная сборная Украины по футболу выиграла Чемпионат мира.\r\n