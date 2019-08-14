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14 августа 2019, среда, 14:54 203
Общество 2019-08-14T14:57:02+03:00
Українські Новини
ФК "Динамо" (Киев) уволил главного тренера Хацкевича

ФК "Динамо" (Киев) уволил главного тренера Хацкевича

Александр Хацкевич. Фото: 1927.kiev.ua
Александр Хацкевич. Фото: 1927.kiev.ua

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) уволил главного тренера Александра Хацкевича и весь тренерский штаб основной команды.

Об этом говорится в заявлении ФК, передают Українськi Новини.

"Футбольный клуб "Динамо" (Киев) прекратил сотрудничество с главным тренером Александром Хацкевичем. Вместе с ним уволен весь тренерский штаб первой команды. ФК "Динамо" (Киев) благодарит Александра Хацкевича и его помощников за проведенную более двух лет работу и желает успехов в дальнейшей деятельности", - сказано в нем.

Кто будет новым главным тренером команды будет сообщено позже.

Как сообщали Українськi Новини, 28 июля в Одессе прошел матч за Суперкубок Украины. Киевское Динамо переиграло донецкий Шахтер со счетом 2:1 в первой битве сезона. 

ФК "Динамо" в третий раз подряд не смогло выйти в групповой этап Лиги Чемпионов.

13 августа "Динамо" сыграло в ничью с бельгийским "Брюгге" в ответном матче, тогда как в первом матче уступило со счетом 0:1.

В 2017 году  главным тренером ФК "Динамо" Киев был назначен Александр Николаевич Хацкевич. Контракт с белорусским специалистом был рассчитан на 2 года.

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