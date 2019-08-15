ФК "Динамо" назначил главным тренером Михайличенко

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) назначил главным тренером Алексея Михайличенко.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Динамо", передают Українськi Новини.

До назначения Михайличенко работал в "Динамо" спортивным директором.

В его тренерский штаб войдет бывший футболист "Динамо" Вадим Евтушенко, а об остальных ассистентах главного тренера клуб намерен сообщить дополнительно.

В пятницу, 16 августа, Михайличенко проведет первую тренировку с командой.

Он возглавлял "Динамо" в 2002-2004 годах, тогда киевляне дважды выиграли чемпионат Украины

Затем работал главным тренером молодежной сборной Украины, выйдя в финал чемпионата Европы, возглавлял национальную сборную, которая уступила в стыковых матчах за выход на Чемпионат мира сборной Греции.

С 2011 года Михайличенко снова работает в "Динамо" преимущественно на административных должностях.

Входил в тренерский штаб Олега Блохина, подменяя его на посту главного тренера во время болезни.

С 2013 года - спортивный директор "Динамо".

Как футболист выступал в "Динамо" в 1981-1990 годах, выиграв с командой Кубок кубков, а со сборной СССР - серебряные медали Чемпионата Европы 1988 года, многократный чемпион СССР.

Затем перешел в генуэзскую "Сампдорию", с которой в 1991 году выиграл чемпионат Италии, затем играл в "Рейнджерс" (Глазго), с которым неоднократно выигрывал чемпионат Шотландии.

Как сообщали Українськi Новини, 14 августа "Динамо" объявило об увольнении Александра Хацкевича с должности главного тренера после вылета из квалификационного раунда Лиги Чемпионов от "Брюгге" (Брюссель).

В 2017 году главным тренером ФК "Динамо" Киев был назначен Александр Николаевич Хацкевич. Контракт с белорусским специалистом был рассчитан на 2 года.

13 августа "Динамо" сыграло в ничью с бельгийским "Брюгге" в ответном матче, тогда как в первом матче уступило со счетом 0:1.