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15 августа 2019, четверг, 16:32 129
Общество 2019-08-15T16:45:31+03:00
Українські Новини
ФК "Динамо" назначил главным тренером Михайличенко

ФК "Динамо" назначил главным тренером Михайличенко

Алексей Михайличенко. Фото dynamo.kiev.ua
Алексей Михайличенко. Фото dynamo.kiev.ua

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) назначил главным тренером Алексея Михайличенко.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Динамо", передают Українськi Новини.

До назначения Михайличенко работал в "Динамо" спортивным директором.

В его тренерский штаб войдет бывший футболист "Динамо" Вадим Евтушенко, а об остальных ассистентах главного тренера клуб намерен сообщить дополнительно.

В пятницу, 16 августа, Михайличенко проведет первую тренировку с командой.

Он возглавлял "Динамо" в 2002-2004 годах, тогда киевляне дважды выиграли чемпионат Украины

Затем работал главным тренером молодежной сборной Украины, выйдя в финал чемпионата Европы, возглавлял национальную сборную, которая уступила в стыковых матчах за выход на Чемпионат мира сборной Греции.

С 2011 года Михайличенко снова работает в "Динамо" преимущественно на административных должностях.

Входил в тренерский штаб Олега Блохина, подменяя его на посту главного тренера во время болезни.

С 2013 года - спортивный директор "Динамо".

Как футболист выступал в "Динамо" в 1981-1990 годах, выиграв с командой Кубок кубков, а со сборной СССР - серебряные медали Чемпионата Европы 1988 года, многократный чемпион СССР.

Затем перешел в генуэзскую "Сампдорию", с которой в 1991 году выиграл чемпионат Италии, затем играл в "Рейнджерс" (Глазго), с которым неоднократно выигрывал чемпионат Шотландии.

Как сообщали Українськi Новини, 14 августа "Динамо" объявило об увольнении Александра Хацкевича с должности главного тренера после вылета из квалификационного раунда Лиги Чемпионов от "Брюгге" (Брюссель).

В 2017 году  главным тренером ФК "Динамо" Киев был назначен Александр Николаевич Хацкевич. Контракт с белорусским специалистом был рассчитан на 2 года.

13 августа "Динамо" сыграло в ничью с бельгийским "Брюгге" в ответном матче, тогда как в первом матче уступило со счетом 0:1.

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