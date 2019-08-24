У День незалежності бойовики двічі порушили "режим тиші"

В той час, як українці святкують День незалежності, бойовики 2 рази обстріляли позиції операції Об'єднаних сил в суботу, 24 серпня, втрат серед українських військовослужбовців немає.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-центру штабу ООС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці два рази порушили режим припинення вогню", - йдеться в ньому.\r\nЗгідно з повідомленням, противник обстрілював позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Мар'їнки - зі станкового протитанкового гранатомета, неподалік Павлопілля - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.\r\nЗа минулу добу втрат з боку військових у результаті ворожих обстрілів не було.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, українська сторона Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) повідомляє, що Державна служба з надзвичайних ситуацій почала демонтаж фортифікаційних споруд біля мосту в Станиці Луганській (Луганська область).\r\nРаніше повідомлялося, що заміновані території на Донбасі тепер можна подивитися онлайн: з'явилася інтерактивна карта.\r\nТакож 22 серпня, бойовики на Донбасі 13 разів порушили "режим тиші", двоє українських військових внаслідок обстрілу отримали поранення.