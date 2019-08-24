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24 серпня 2019, субота, 19:43 16
Силові структури 2019-08-24T20:45:02+03:00
Українські Новини
У День незалежності бойовики двічі порушили "режим тиші"

У День незалежності бойовики двічі порушили "режим тиші"

ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news

В той час, як українці святкують День незалежності, бойовики 2 рази обстріляли позиції операції Об'єднаних сил в суботу, 24 серпня, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу ООС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці два рази порушили режим припинення вогню", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, противник обстрілював позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Мар'їнки - зі станкового протитанкового гранатомета, неподалік Павлопілля - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

За минулу добу втрат з боку військових у результаті ворожих обстрілів не було.

Як повідомляли Українські Новини, українська сторона Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) повідомляє, що Державна служба з надзвичайних ситуацій почала демонтаж фортифікаційних споруд біля мосту в Станиці Луганській (Луганська область).

Раніше повідомлялося, що заміновані території на Донбасі тепер можна подивитися онлайн: з'явилася інтерактивна карта.

Також 22 серпня, бойовики на Донбасі 13 разів порушили "режим тиші", двоє українських військових внаслідок обстрілу отримали поранення.

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