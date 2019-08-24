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24 августа 2019, суббота, 06:00 304
Афиша 2019-08-24T06:43:11+03:00
Українські Новини
День независимости-2019: праздничные мероприятия в Киеве

День независимости-2019: праздничные мероприятия в Киеве

Флаг Украины
Флаг Украины

Сегодня Украина отмечает День независимости, вспоминая пройденный путь и достижения украинской нации. 28-летие независимости в Киеве по плану КМДА будет сопровождаться интереснейшими событиями спортивного и торжественного характера, однако помимо этого уже предусмотрен целый ряд альтернативных мероприятий.

О самых интересных и интригующих событиях в Киеве на День независимости, расскажут Українські Новини.

Парад Непокоренных ко Дню Независимости Украины

Отмененный президентом официальный парад не означает отсутствие торжественного празднования Дня независимости. В праздник, 24 августа, на Бессарабской площади в 9 утра пройдет Парад Непокоренных, в котором поучаствуют ветераны АТО, военнослужащие ВСУ, добровольцы, волонтеры, участники Революции Достоинства, родные и близкие погибших Героев.

Забег в вишиванках

В День независимости все желающие могут стать участниками Забега в вишиванках – яркого массового патриотического спортивного мероприятия, символизирующего единство украинцев, их волю и независимость, а также популяризирующее культуру и спорт. Место старта забега находится на перекрестке Русановской Набережной и Русановского бульвара.

День независимости в Музее под открытым небом

Музей народной архитектуры и быта Украины предлагает провести праздник за семейным активным отдыхом в крупнейшем в Европе музее под открытым небом. При этом варианты времяпровождения очень разные. Например, в 10 утра можно отправиться на забег в Пирогово, где маршрут подготовлен так, что можно рассмотреть разнообразные историко-этнографические регионы Украины, а также при этом здорово провести время, занимаясь спортом.

А в 15 часов для посещения доступна праздничная программа на Певчем поле музея, где можно насладиться музыкой и танцами канадского Ансамбля "Верховина", демонстрирующего настоящую красоту украинской традиции.

ROAD SHOW

На Крещатике в рамках праздника запланировано захватывающее автомобильное шоу, организованное Киевским городским автомотоклубом. Мероприятие поражает мощной энергетикой все возрастные группы и обещает незабываемое время, зрелищные спорткары и незабываемые гонки.

Певчее поле

Традиционно Певчее поле подготовило для жителей Киева большую праздничную программу с участием симфонического оркестра Eclectic sound orchestra, исполняющего известнейшие мировые хиты, украинской рок-группы "Біла вежа" и певицы Ксанти, выступление артистов циркового театра "Нур", патриотическое фэшн-шоу и многое другое. Продлится празднование все выходные.

Помимо этого, на Певчем поле проходит выставка цветов, посвященная украинским спортсменам, распространившим славу об Украине далеко за моря.

Флаги и реликвии украинской победы

Ко Дню независимости открывается выставка, посвященная украинским памяткам, в том числе и флагам, символизирующим борьбу украинского народа за свою свобода и независимость. При этом будут экспонаты, демонстрируемые публике впервые. Организаторы предлагают прикоснуться к украинской истории и вспомнить тернистый путь предков. Выставка проходит в Национальном музее истории Украины по адресу ул. Владимирская, 2.

Как сообщали Українські Новини, зарубежные партнеры уже поздравляют украинцев с Днем независимости.

Также, несмотря на предыдущие заявления, работа станции "Крещатик" не будет прекращена в праздник: как будет работать метро.

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Photo by Pavlo Kubanov/UAF
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