Заминированные территории на Донбассе можно посмотреть онлайн: появилась интерактивная карта

Министерство обороны запустило интерактивную карту территорий, загрязненных минами и взрывоопасными предметами на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українські Новини.

"Министерством обороны Украины при содействии Женевского международного центра гуманитарного разминирования и Координатора проектов ОБСЕ в Украине, в рамках реализации плана действий по внедрению инициативы "Партнерство "Открытое Правительство" в 2018 - 2020 годах, утвержденного распоряжением Кабинета Министров от 18 декабря 2018 №1088-г., разработано интерактивную карту территорий, загрязненных минами и взрывоопасными предметами", - говорится в нем.

В сообщении отмечается, что основной целью создания карты является повышение уровня осведомленности населения об имеющихся рисках, связанных с минами и взрывоопасными пережитками войны.

Интерактивная карта заминированных территорий размещена на официальном веб-сайте Минобороны в разделе "Противоминная деятельность".

При этом участки, которые отражены на карте задокументированы и содержат доказательства наличия загрязнения.

Скриншот: Минобороны

Как сообщали Українські Новини, в СЦКК заявили, что боевики затягивают демонтаж фортификаций в Станице Луганской.

Также в Станице Луганской не могли разминировать мост из-за отсутствия гарантий безопасности от боевиков.