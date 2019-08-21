Заминированные территории на Донбассе можно посмотреть онлайн: появилась интерактивная карта

Министерство обороны запустило интерактивную карту территорий, загрязненных минами и взрывоопасными предметами на Донбассе.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українські Новини.\r\n"Министерством обороны Украины при содействии Женевского международного центра гуманитарного разминирования и Координатора проектов ОБСЕ в Украине, в рамках реализации плана действий по внедрению инициативы "Партнерство "Открытое Правительство" в 2018 - 2020 годах, утвержденного распоряжением Кабинета Министров от 18 декабря 2018 №1088-г., разработано интерактивную карту территорий, загрязненных минами и взрывоопасными предметами", - говорится в нем.\r\nВ сообщении отмечается, что основной целью создания карты является повышение уровня осведомленности населения об имеющихся рисках, связанных с минами и взрывоопасными пережитками войны.\r\nИнтерактивная карта заминированных территорий размещена на официальном веб-сайте Минобороны в разделе "Противоминная деятельность".\r\nПри этом участки, которые отражены на карте задокументированы и содержат доказательства наличия загрязнения.\r\nСкриншот: Минобороны\r\nКак сообщали Українські Новини, в СЦКК заявили, что боевики затягивают демонтаж фортификаций в Станице Луганской.\r\nТакже в Станице Луганской не могли разминировать мост из-за отсутствия гарантий безопасности от боевиков.