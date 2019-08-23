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23 августа 2019, пятница, 08:00 50
Силовые структуры 2019-08-23T08:00:54+03:00
Українські Новини
"Режим тишины" в ООС: боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, есть раненые

"Режим тишины" в ООС: боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, есть раненые

В течение суток, 22 августа, боевики на Донбассе 13 раз нарушили "режим тишины", двое украинских военных в результате обстрела получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Боевики осуществляли обстрелы из гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел 9 обстрелов позиций Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" – 4 раза.

По информации Штаба ООС, за минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

Как сообщали Українські Новини, пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила в Facebook, что в среду, 21 августа, на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона заявила о готовности начать восстановление моста в Станице Луганской и договорилась о продлении режима тишины на Донбассе из-за начала учебного года. Ранее, в штабе ООС сообщали, что в Станице Луганской не могли начать разминирование моста из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны боевиков.

Ранее сообщалось, что заминированные территории на Донбассе теперь можно посмотреть онлайн: появилась интерактивная карта.

Также 20 августа на Донбассе во время обстрела боевиков ранен боец ВСУ.

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