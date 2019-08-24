ГосЧС начала демонтаж фортификационных сооружений у моста в Станице Луганской, - СЦКК

Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК) сообщает, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям начала демонтаж фортификационных сооружений возле моста в Станице Луганской (Луганская область).\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n24 августа группа подразделения ГосЧС начала работы по обследованию фортификационного сооружения опорного пункта на наличие взрывоопасных предметов с правой стороны от дороги в направлении незаконных вооруженных формирований.\r\nПосле обследования в 10:35 группа ГосЧС начала демонтаж сооружения.\r\nПо состоянию на 11:15 расчет пиротехнического подразделения демонтировал 10 покрышек на ближнем, к разрушенному мосту, опорном пункте.\r\nПодчеркивается, что при отсутствии синхронных действий со стороны боевиков украинская сторона вынуждена будет прекратить работы.\r\nПо состоянию на 12:00 противник не проводил инженерных работ.\r\n\r\n\r\nДемонтаж фортификационных сооружений у моста в Станице Луганской. Фото: facebook.com\/pressjfo.news\r\nКак сообщали Українські Новини, в СЦКК заявили, что боевики затягивают демонтаж фортификаций в Станице Луганской.\r\nТакже в Станице Луганской не могли разминировать мост из-за отсутствия гарантий безопасности от боевиков.