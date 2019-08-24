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24 августа 2019, суббота, 17:45 18
Силовые структуры 2019-08-24T17:49:21+03:00
Українські Новини
ГосЧС начала демонтаж фортификационных сооружений у моста в Станице Луганской, - СЦКК

ГосЧС начала демонтаж фортификационных сооружений у моста в Станице Луганской, - СЦКК

Демонтаж фортификационных сооружений у моста в Станице Луганской. Фото: facebook.com/pressjfo.news
Демонтаж фортификационных сооружений у моста в Станице Луганской. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК) сообщает, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям начала демонтаж фортификационных сооружений возле моста в Станице Луганской (Луганская область).

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

24 августа группа подразделения ГосЧС начала работы по обследованию фортификационного сооружения опорного пункта на наличие взрывоопасных предметов с правой стороны от дороги в направлении незаконных вооруженных формирований.

После обследования в 10:35 группа ГосЧС начала демонтаж сооружения.

По состоянию на 11:15 расчет пиротехнического подразделения демонтировал 10 покрышек на ближнем, к разрушенному мосту, опорном пункте.

Подчеркивается, что при отсутствии синхронных действий со стороны боевиков украинская сторона вынуждена будет прекратить работы.

По состоянию на 12:00 противник не проводил инженерных работ.

Демонтаж фортификационных сооружений у моста в Станице Луганской. Фото: facebook.com/pressjfo.newsДемонтаж фортификационных сооружений у моста в Станице Луганской. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Как сообщали Українські Новини, в СЦКК заявили, что боевики затягивают демонтаж фортификаций в Станице Луганской.

Также в Станице Луганской не могли разминировать мост из-за отсутствия гарантий безопасности от боевиков.

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