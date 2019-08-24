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24 серпня 2019, субота, 15:45 12
Зовнішня політика 2019-08-24T16:45:02+03:00
Українські Новини
Волкер розповів про плани зустрітися з Сурковим щодо обміну полоненими

Волкер розповів про плани зустрітися з Сурковим щодо обміну полоненими

Курт Волкер Фото: прес-служба МО
Курт Волкер Фото: прес-служба МО

Спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер висловив надію на те, що обмін полоненими між Україною і Росією, запланований в форматі "33 на 33", відбудеться.

Про це повідомляє "Громадське".

На "Ході гідності" в Києві Курт Волкер дав коментар з приводу обміну полоенними між Україною і РФ.

"Дуже сподіваюся, що обмін відбудеться, але я не беру участі в цих переговорах. Я знаю, що для президента України дуже важливо повернути додому всіх, і насамперед моряків. Сподіваюся, що найближчим часом зможу також поспілкуватися з паном Сурковим, зустрітися з ним", - сказав Волкер.

Як повідомляли Українські Новини, російські ЗМІ повідомили, що п'ятеро політв'язнів України в Росії, доставлені в московський слідчий ізолятор (СІЗО) "Лефортово", можуть бути видані на батьківщину для відбування покарання. Там знаходяться Станіслав Клых, Микола Карп'юк, Олександр Кольченко, Володимир Балух Роман Сущенко.

Росія та Україна вийшли на фінальну стадію узгодження обміну утримуваними на території обох країн особами, розповіло джерело російського видання, близьке до цих переговорів. За його словами, списки для обміну зараз уточнюються

Пізніше в Кремлі підтвердили проведення контактів про обмін утримуваних осіб з Україною.

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