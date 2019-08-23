Посольство США привітало Україну відомим віршем Ліни Костенко

Посольство США привітало Україну з Днем незалежності виконанням вірша української поетеси Ліни Костенко "Вечірнє сонце" в той час, як Єлизавета ІІ привітала Зеленського з Днем незалежності

Відеозвернення з нагоди 28-ї річниці незалежності України розміщено на сторінці посольства США в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

Вітання складено з фрагментів, які американські дипломати і волонтери Корпусу Миру записали під час своїх подорожей у різні куточки України.

"З Днем незалежності, Україно! США горді бути вашим партнером у прагненні України до процвітання і світлого європейського майбутнього", - сказано в повідомленні посольства.

Як повідомляли Українські Новини, в Одесі розгорнули 28-метровий прапор з десятками паперових корабликів.

Тим часом з'явилася програма святкування 29-го Дня незалежності України із змаганнями на ретро-автомобілях і забігом у вишиванках. Крім того, Алан Бадоєв та Олена Коляденко зрежисують "Ходу Гідності" на День незалежності.