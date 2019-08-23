Фото дня: в Одессе развернули 28-метровый флаг с десятками бумажных корабликов

На Потемкинской лестнице в Одессе в честь дня украинского флага ярко раскрыли 28-метровый флаг Украины, сообщает "Пушкинская", публикуя соответствующие фото.\r\n28-метровый флаг в Одессе.\r\nВ раскрытии 28-метрового флага приняли участие более 50 человек. После этого все собравшиеся спели гимн Украины.\r\nМероприятие проходило под аккомпанемент оркестра, стоявшего возле Дюка. Музыканты также исполнили гимн Украины.\r\n28-метровый флаг в Одессе. Фото: "Думская"\r\nМоряки, участвующие в действе, держали в руках бумажные кораблики. Так они выразили поддержку своим политзаключенным собратьям.\r\nКак сообщает "Думская", по флагу "поплыли" десятки бумажных корабликов - в поддержку захваченных в Керченском проливе украинских моряков, которые находятся в российской тюрьме.\r\nАкцию в этом году решили посвятить всем заложникам "путинского" режима - политическим заключенным и военнопленным.\r\nБумажные кораблики в Одессе. Фото: "Пушкинская"\r\nКак сообщали Українські Новини, Россия и Украина обсуждают обмен удерживаемыми гражданами "33 на 33".\r\nРанее в центре Донецка вывесили флаг Украины и прозвучал национальный гимн.