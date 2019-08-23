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23 августа 2019, пятница, 21:43 531
Общество 2019-08-23T23:00:18+03:00
Українські Новини
Фото дня: в Одессе развернули 28-метровый флаг с десятками бумажных корабликов

Фото дня: в Одессе развернули 28-метровый флаг с десятками бумажных корабликов

28-метровый флаг в Одессе. Фото:
28-метровый флаг в Одессе. Фото: "Пушкинская"

На Потемкинской лестнице в Одессе в честь дня украинского флага ярко раскрыли 28-метровый флаг Украины, сообщает "Пушкинская", публикуя соответствующие фото.

28-метровый флаг в Одессе.28-метровый флаг в Одессе.

В раскрытии 28-метрового флага приняли участие более 50 человек. После этого все собравшиеся спели гимн Украины.

Мероприятие проходило под аккомпанемент оркестра, стоявшего возле Дюка. Музыканты также исполнили гимн Украины.

28-метровый флаг в Одессе. Фото: 28-метровый флаг в Одессе. Фото: "Думская"

Моряки, участвующие в действе, держали в руках бумажные кораблики. Так они выразили поддержку своим политзаключенным собратьям.

Как сообщает "Думская", по флагу "поплыли" десятки бумажных корабликов - в поддержку захваченных в Керченском проливе украинских моряков, которые находятся в российской тюрьме.

Акцию в этом году решили посвятить всем заложникам "путинского" режима - политическим заключенным и военнопленным.

Бумажные кораблики в Одессе. Фото: Бумажные кораблики в Одессе. Фото: "Пушкинская"

Как сообщали Українські Новини, Россия и Украина обсуждают обмен удерживаемыми гражданами "33 на 33".

Ранее в центре Донецка вывесили флаг Украины и прозвучал национальный гимн.

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