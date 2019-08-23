Королева Великобритании Елизавета ІІ поздравила Зеленского с Днем независимости

Президент США Дональд Трамп, Президент Франции Эммануэль Макрон и королева Великобритании Елизавета ІІ поздравили Президента Владимира Зеленского с Днем независимости.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.



"В адрес Президента Украины Владимира Зеленского поступают поздравления по случаю 28-й годовщины независимости Украины", - сказано в сообщении.



Так, в своем поздравлении Трамп отметил, что поддержка со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ неизменна.



"В течение следующего года Соединенные Штаты Америки будут работать в партнерстве с властью и народом Украины ради продвижения реформ, которые очень важны для успеха Украины, включая реформы в области верховенства права и борьбы с коррупцией, укрепления демократических институтов и содействия экономическому росту", - написал он.



Королева Великобритании пожелала Украине процветания в грядущие годы.

Макрон в своем поздравлении отметил, что Франция остается рядом с Украиной для восстановления мира на востоке страны.



"Со своей стороны хотел бы заверить Вас в моем стремлении достичь решающих результатов на переговорах в рамках "нормандского формата" и в переговорах с Россией", - написал он.



Кроме того, лидеры других стран мира также поздравили Президента и жителей Украины.



Как сообщали Українські Новини, Алан Бадоев и Елена Коляденко срежиссируют "Шествие Достоинства" на День независимости.



Также в Офисе Президента утвердили план мероприятий ко Дню независимости Украины.



