подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.6 28.35
˟
23 августа 2019, пятница, 21:14 399
Общество 2019-08-23T21:27:01+03:00
Українські Новини
Королева Великобритании Елизавета ІІ поздравила Зеленского с Днем независимости

Королева Великобритании Елизавета ІІ поздравила Зеленского с Днем независимости

Президент Владимир Зеленский. Фото пресс-службы
Президент Владимир Зеленский. Фото пресс-службы

Президент США Дональд Трамп, Президент Франции Эммануэль Макрон и королева Великобритании Елизавета ІІ поздравили Президента Владимира Зеленского с Днем независимости.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"В адрес Президента Украины Владимира Зеленского поступают поздравления по случаю 28-й годовщины независимости Украины", - сказано в сообщении.

Так, в своем поздравлении Трамп отметил, что поддержка со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ неизменна.

"В течение следующего года Соединенные Штаты Америки будут работать в партнерстве с властью и народом Украины ради продвижения реформ, которые очень важны для успеха Украины, включая реформы в области верховенства права и борьбы с коррупцией, укрепления демократических институтов и содействия экономическому росту", - написал он.

Королева Великобритании пожелала Украине процветания в грядущие годы.
Макрон в своем поздравлении отметил, что Франция остается рядом с Украиной для восстановления мира на востоке страны.

"Со своей стороны хотел бы заверить Вас в моем стремлении достичь решающих результатов на переговорах в рамках "нормандского формата" и в переговорах с Россией", - написал он.

Кроме того, лидеры других стран мира также поздравили Президента и жителей Украины.

Как сообщали Українські Новини, Алан Бадоев и Елена Коляденко срежиссируют "Шествие Достоинства" на День независимости. 

Также в Офисе Президента утвердили план мероприятий ко Дню независимости Украины.

Больше новостей о: День независимости Королева Елизавета II Эммануэль Макрон Владимир Зеленский Дональд Трамп

Архив
Новости
Помещения для местных судов в Полтаве восстановят до конца 2022, - Холоднюк 22:23
Посольство США поздравило Украину известным стихотворением Лины Костенко 22:02
28-метровый флаг в Одессе. Фото:
Фото дня: в Одессе развернули 28-метровый флаг с десятками бумажных корабликов 21:43
Королева Великобритании Елизавета ІІ поздравила Зеленского с Днем независимости 21:14
МВД усилит борьбу с нелегальным рынком сигарет, - Аваков 20:25
больше новостей
Ежегодно евреи-хасиды прибывают в Черкасскую область для празднования Рош а-Шана. Фото: Радио Свобода
Не оценили шутку: Владелец похоронного бюро в Черкассах объявил о скидках для евреев и получил уголовное дело 16:46
НБУ обвалил гривну в четверг: официальный курс валют 05:55
Штраф за нерастаможенные "евробляхи" вступил в силу, но штрафовать не будут 07:00 Дополнено
Министр Саенко в июле утроил оклад за счет премий, надбавок и командировочных 06:15 Документ
Кабмин утвердил типовые договоры на теплоснабжение: что должно быть в документе 06:15
больше новостей
Председатель НАБУ Сытник закрывает глаза на схемы Коломойского, - экс-глава НКРЭКУ 11:45
Генпрокуратура не будет добиваться отстранения Грымчака от должности 10:33
Штраф за нерастаможенные "евробляхи" вступил в силу, но штрафовать не будут 07:00 Дополнено
Главврача Минспорта подозревают в растрате 8 млн гривен госбюджета 14:38
28-метровый флаг в Одессе. Фото:
Фото дня: в Одессе развернули 28-метровый флаг с десятками бумажных корабликов 21:43
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok