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23 серпня 2019, пʼятниця, 10:10 22
Фінанси 2019-08-23T12:45:03+03:00
Українські Новини
В обмінниках Києва за долар дають менше 25 гривень

В обмінниках Києва за долар дають менше 25 гривень

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з даними на 22 серпня на 6,77 коп. до 25,2684 UAH/USD, курс купівлі знизився на 9,75 коп. до 24,9372 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 10,01 коп. до 27,5752 UAH/EUR, курс продажу знизився на 9,59 коп. до 28,0894 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Евро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 24,9372 25,2684 27,5752 28,0894 3,45 3,96
Максимальний 25,1000 25,5000 27,7770 28,5000 3,76 5,00
Мінімальний 24,5000 25,1400 27,0000 27,8300 2,50 3,80

Як повідомляли Українські Новини, курс долара наблизився до психологічної позначки. За даними аналітиків, ситуація може змінитися з початку осені.  Згідно з очікуваннями, гривня може ослабнути до 26 грн/дол. на кінець вересня.

Тим часом Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 23-25 серпня, на 16,17 коп. до 25,0427 UAH/USD.

Крім того, банкіри пояснили аномальне зміцнення курсу гривні.

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