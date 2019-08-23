В обмінниках Києва за долар дають менше 25 гривень

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з даними на 22 серпня на 6,77 коп. до 25,2684 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 9,75 коп. до 24,9372 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 10,01 коп. до 27,5752 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 9,59 коп. до 28,0894 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЕвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n24,9372\r\n25,2684\r\n27,5752\r\n28,0894\r\n3,45\r\n3,96\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n25,1000\r\n25,5000\r\n27,7770\r\n28,5000\r\n3,76\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n24,5000\r\n25,1400\r\n27,0000\r\n27,8300\r\n2,50\r\n3,80\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, курс долара наблизився до психологічної позначки. За даними аналітиків, ситуація може змінитися з початку осені. Згідно з очікуваннями, гривня може ослабнути до 26 грн\/дол. на кінець вересня.\r\nТим часом Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 23-25 серпня, на 16,17 коп. до 25,0427 UAH\/USD.\r\nКрім того, банкіри пояснили аномальне зміцнення курсу гривні.