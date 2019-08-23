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23 серпня 2019, пʼятниця, 10:00 27
Фінанси 2019-08-23T13:15:03+03:00
Українські Новини
Курс долара наблизився до психологічної позначки: ситуація може змінитися з початку осені

Курс долара наблизився до психологічної позначки: ситуація може змінитися з початку осені

В Україні курс долара впритул наблизився до психологічної позначки в 25 гривень. Спочатку вартість американської валюти опустилася до 25,01-25,06 гривні за підсумками торгів на міжбанку 22 серпня. А Нацбанк встановив на 23 серпня курс на рівні 25,04 гривні за долар. Так низько вартість "зеленого" не опускалася з початку місяця.

При цьому аналітики ДК Forex Club впевнені, що падіння не змінить тенденцій на валютному ринку: курс у цілому залишається в колишньому діапазоні, пише "Сьогодні".

"Така динаміка української валюти спостерігається на тлі заяв влади країни про те, що енергетична система України здатна функціонувати без поставок ядерного палива з Росії", – зазначають фахівці.

У Forex Club прогнозують, що в найближчій перспективі гривня збереже стабільність і продовжить рухатися поблизу позначки 25,2 гривні за долар.

А голова підрозділу з корпоративного аналізу ICU Олександр Мартиненко зазначив: гривня відзначилася на рівні 25 грн/дол. через нерезидентів, які готуються до аукціону п'ятирічних гривневих ОВДП, запланованому на наступний вівторок, 27 серпня.

"Підготовлюваний випуск представляє великий інтерес для іноземних інвесторів завдяки привабливій прибутковості і крім того не буде лімітований, на відміну від минулих аукціонів. Через постійно високий попит з боку іноземців, українські експортери вже не можуть затягувати з купівлею гривні для своїх господарських потреб, чим ще більше зміцнює гривню. Імпортери поки малоактивні", – сказав він.

Водночас аналітик припустив, що ситуація може змінитися з початку осені.

"Активізуються імпортери, в той час як обсяги випусків ОВДП знизяться через ліміти Мінфіну і послаблення попиту іноземних інвесторів. Згідно з нашими очікуванням, гривня може ослабнути до 26 грн/дол. на кінець вересня", – зазначив Мартиненко.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінниках Києва підвищився порівняно з даними на 21 серпня до 25,4 UAH/USD, курс купівлі знизився до 25,05 UAH/USD.

Тим часом банкіри пояснили аномальне зміцнення курсу гривні.

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