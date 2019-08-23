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23 серпня 2019, пʼятниця, 08:28 9
Зовнішня політика 2019-08-23T08:45:12+03:00
Українські Новини
Росія і Україна обговорюють обмін утримуваними громадянами "33 на 33"

Росія і Україна обговорюють обмін утримуваними громадянами "33 на 33"

Висновок Фото: novosti-ru.ru
Висновок Фото: novosti-ru.ru

Росія і Україна обговорюють обмін утримуваними громадянами "33 на 33".

Про це повідомляє російське видання "РБК", передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, представники країн обговорюють обмін 33 на 33 людини без врахування директора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

Про те, чи є у списках на обмін засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов, журналістам не повідомили.

У повідомленні також сказано, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вже перебуває в Росії.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що країни можуть здіснити обмін до кінця серпня.

Як повідомляли Українські Новини, російські ЗМІ повідомили, що п'ятеро політв'язнів України в Росії, доставлені в московський слідчий ізолятор (СІЗО) "Лефортово", можуть бути видані на батьківщину для відбування покарання. Там перебувають Станіслав Клых, Микола Карп'юк, Олександр Кольченко, Володимир Балух Роман Сущенко.

Росія та Україна вийшли на фінальну стадію узгодження обміну утримуваними на території обох країн особами, розповіло джерело російського видання, близьке до цих переговорів. За його словами, списки для обміну зараз уточнюються

Пізніше в Кремлі підтвердили проведення контактів про обмін утримуваних осіб з Україною.

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