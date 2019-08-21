Россия может выдать Украине пятерых политзаключенных, - росСМИ

Пятеро политзаключенных Украины в России, доставленные в московский следственный изолятор (СИЗО) "Лефортово", могут быть выданы на родину для отбывания наказания.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, в настоящее время "обсуждается формат этой процедуры" - выдачи их Украине для отбывания наказания, назначенного судами в РФ.

Накануне правозащитный центр "Мемориал" сообщил, что осужденных в РФ пятерых граждан Украины перевели из исправительных колоний в следственный изолятор "Лефортово" в Москве.

Возможного скорого обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной не исключает и директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Кроме этого, возможны подвижки в гуманитарной сфере. Не удивлюсь, если в ближайшие недели состоится обмен удерживаемых лиц. (...) И моряков тоже. Хоть это и не вопрос нормандского формата, а скорее двусторонних отношений России и Украины, как и вся эта азово-керченская история", - сказал Чеснаков в интервью изданию "Актуальные комментарии".

По данным центра "Мемориал", 20 августа в СИЗО "Лефортово" приняли передачи для Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко. По мнению правозащитников, это свидетельство того, что все указанные лица содержатся в учреждении.

Как сообщали Українські Новини, осужденный в России украинец Клых объявил голодовку.

Тем временем политзаключенного Сущенко в колонии навестили жена и дочь.