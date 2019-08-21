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21 серпня 2019, середа, 19:19 10
Суспільство 2019-08-21T20:00:02+03:00
Українські Новини
ТКГ домовилася про продовження режиму тиші на Донбасі через початок навчального року

ТКГ домовилася про продовження режиму тиші на Донбасі через початок навчального року

ООС.
ООС.

Тристороння контактна група (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про продовження дотримання безстрокового режиму тиші після того, як домовилася про перемир'я на час збору врожаю.

Про це сказано в повідомленні на сторінці прес-секретаря колишнього Президента (1994-2005), представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дар'ї Оліфер в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, ТКГ зазначила, що в цілому режим тиші, оголошений 21 липня, має сприятливу дію на ситуацію з безпекою на Донбасі, його дотримання важливе в контексті початку нового навчального року.

Українська сторона поінформувала представника Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) в ТКГ Мартіна Сайдіка про виконання взятих на себе зобов'язань по завершенню розмінування в районі моста у Станиці Луганській і готовність розпочати ремонт переходу з 22 серпня.

Представники України зазначили, що до початку робіт необхідно демонтувати блокпост бойовиків і що в подальшому демонтаж фортифікаційних споруд по обидва боки в районі пункту пропуску "Станиця Луганська" повинен бути одночасним і дзеркальним.

Представники ТКГ домовилися, що всі роботи по мосту повинні проходити в тісній координації зі Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ.

Крім того, на засіданні представники обговорили взаємне звільнення утримуваних осіб.

Також вони вказали на пріоритетність забезпечення водопостачання та повернення власникам української державної та приватної власності на території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

Як повідомляли Українськi Новини, Президент Володимир Зеленський звільнив Романа Безсмертного з посади представника України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) - Росія).

Раніше Безсмертний виступив за припинення роботи України в ТКГ після загибелі 4 військових у ООС до зустрічі в "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія).

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