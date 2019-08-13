Зеленский уволил Безсмертного из ТКГ

Президент Владимир Зеленский уволил Романа Безсмертного с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) - Россия).

Об этом говорится в указе Президента №596 от 13 августа, передают Українськi Новини.

"На частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 19 июня 2019 №414 "Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонний контактной группе" (с изменением, внесенным указом от 9 июля 2019 №504) освободить Бессмертного Романа Петровича от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы", - сказано в нем.

Безсмертный в 2010-2011 годах был послом Украины в Беларуси, а в 2015-2016 представлял Украину в политической подгруппе ТКГ.

В июле Зеленский уполномочил Безсмертного вместо Александра Моцика представлять Украину в подгруппе по политвопросам ТКГ.

Как сообщали Українськi Новини, ранее представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Безсмертный выступил за прекращение работы Украины в ТКГ. Поскольку 17 июля ТКГ договорилась о перемирии на время сбора урожая с 21 июля.

А уже 6 августа, 4 украинских военнослужащих погибли в результате обстрелов в зоне операции Объединенных сил (ООС).