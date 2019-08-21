Рубль у київських обмінниках падає п'ятий день поспіль

У середу, 21 серпня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля у вівторок, 20 серпня, знизився на 2 копійки і становив 3,41 грн за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nА курс продажу не змінився і становив 3,97 грн за 10 рублів.\r\nКурс російського рубля в київських обмінниках станом на 21 серпня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,41\r\n3,97\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n3,74\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,40\r\n3,75\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у середу, 21 серпня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з даними на 20 серпня на 0,10 коп. до 25,3518 UAH\/USD, курс купівлі - на 3,60 коп. до 25,0721 UAH\/USD.\r\nРаніше комітет НБУ констатував, що загрози для макрофінансової стабільності України зберігаються.\r\nА на думку фінансистів, інфляція сповільниться, а зарплати зростуть в 2020 році.\r\nТакож Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 21 серпня, на 4,44 коп. до 25,1313 UAH\/USD після того, як гривня подешевшала 20 серпня.