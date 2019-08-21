Рубль у київських обмінниках падає п'ятий день поспіль

У середу, 21 серпня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля у вівторок, 20 серпня, знизився на 2 копійки і становив 3,41 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

А курс продажу не змінився і становив 3,97 грн за 10 рублів.

Курс російського рубля в київських обмінниках станом на 21 серпня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,41 3,97 Максимальний 3,74 5,00 Мінімальний 2,40 3,75

Як повідомляли Українські Новини, у середу, 21 серпня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з даними на 20 серпня на 0,10 коп. до 25,3518 UAH/USD, курс купівлі - на 3,60 коп. до 25,0721 UAH/USD.

Раніше комітет НБУ констатував, що загрози для макрофінансової стабільності України зберігаються.

А на думку фінансистів, інфляція сповільниться, а зарплати зростуть в 2020 році.

Також Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 21 серпня, на 4,44 коп. до 25,1313 UAH/USD після того, як гривня подешевшала 20 серпня.