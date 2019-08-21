підписатися на розсилку
25 25.35
27.6 28.35
˟
21 серпня 2019, середа, 11:25 15
Економіка 2019-08-21T14:00:03+03:00
Українські Новини
Рубль у київських обмінниках падає п'ятий день поспіль

Рубль у київських обмінниках падає п'ятий день поспіль

Рублі. Фото: pixabay
Рублі. Фото: pixabay

У середу, 21 серпня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля у вівторок, 20 серпня, знизився на 2 копійки і становив 3,41 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

А курс продажу не змінився і становив 3,97 грн за 10 рублів.

Курс російського рубля в київських обмінниках станом на 21 серпня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,41 3,97
Максимальний 3,74 5,00
Мінімальний 2,40 3,75

Як повідомляли Українські Новини, у середу, 21 серпня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з даними на 20 серпня на 0,10 коп. до 25,3518 UAH/USD, курс купівлі - на 3,60 коп. до 25,0721 UAH/USD.

Раніше комітет НБУ констатував, що загрози для макрофінансової стабільності України зберігаються.

А на думку фінансистів, інфляція сповільниться, а зарплати зростуть в 2020 році.

Також Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 21 серпня, на 4,44 коп. до 25,1313 UAH/USD після того, як гривня подешевшала 20 серпня.

Більше новин про: Курс валют курс рубля Курс рубля до гривні

Архів
Новини
Кабмін схвалив укази Президента про призначення вінницького, запорізького та рівненського губернаторів 14:02
Генпрокуратура має намір оскаржити відновлення Голомші на посаді першого заступника генпрокурора 13:41
Парашутні системи США. Фото: Міноборони
Україна має намір прийняти на озброєння американські парашутні системи 13:38
Це образа королеви, - Трампа розкритикувала влада Данії за скасований візит 13:19
Телеведучі новинної служби
У Грузії ведучі новин звільнилися з каналу "Руставі-2" посеред ефіру 13:13
більше новин
Рішення Окружного адмінсуду Києва підривають інвестклімат і уповільнюють розвиток зеленої енергетики, - Тинний 13:59
Справа "Роттердам+" є помстою Коломойського, – екс-голова НКРЕКП 20:42
Регбісти Ярославського завоювали Кубок України 15:55
Сільські підприємці Київської області отримали по 50 тисяч гривень від МХП на розвиток власного бізнесу 09:35
Адвокат назвав справу щодо "Роттердам+" політичним переслідуванням 14:39
більше новин
Рішення Окружного адмінсуду Києва підривають інвестклімат і уповільнюють розвиток зеленої енергетики, - Тинний 13:59
НАБУ закрив справу проти
"Нема складу злочину": НАБУ закрило справу проти кінокомпанії Зеленського 10:03 Документ
Зима буде складною через низькі запаси вугілля і спори з "Газпромом", - Герус 22:00
Один з суддів Окружного адмінсуду дав свідчення проти Вовка 15:45
Зеленський пообіцяв пенсії ізраїльтянам, хоча мешканці ОРДЛО і Криму їх не отримують 18:10
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok