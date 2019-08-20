Рубль в киевских обменниках обвалился

Во вторник, 20 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 19 августа, понизился на 5 копеек и составил 3,43 грн за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nА курс продажи понизился на 2 копейки и составил 3,97 гривен за 10 рублей.\r\nКурс российского рубля в киевских обменниках по состоянию на 20 августа:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,43\r\n3,97\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n3,78\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,50\r\n3,82\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 19 августа на 4,61 коп.\r\nТем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 августа, на 17,89 коп. до 25,1428 UAH\/USD.\r\nТакже по мнению финансистов, инфляция замедлится, а зарплаты вырастут в 2020 году.