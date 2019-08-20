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20.08.19 11:00 Круглый стол: "Что произойдет с гривной до конца года"

20 августа 2019, вторник, 10:45 242
Экономика 2019-08-20T10:47:32+03:00
Українські Новини
Рубль в киевских обменниках обвалился

Рубль в киевских обменниках обвалился

Рубли. Фото: pixabay
Рубли. Фото: pixabay

Во вторник, 20 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 19 августа, понизился на 5 копеек и составил 3,43 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

А курс продажи понизился на 2 копейки и составил 3,97 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в киевских обменниках по состоянию на 20 августа:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,43 3,97
Максимальный 3,78 5,00
Минимальный 2,50 3,82

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 19 августа на 4,61 коп.

Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 августа, на 17,89 коп. до 25,1428 UAH/USD.

Также по мнению финансистов, инфляция замедлится, а зарплаты вырастут в 2020 году.

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