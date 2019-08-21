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21 серпня 2019, середа, 10:03 99 Документ
Силові структури 2019-08-21T10:03:44+03:00
Українські Новини
"Нема складу злочину": НАБУ закрило справу проти кінокомпанії Зеленського

"Нема складу злочину": НАБУ закрило справу проти кінокомпанії Зеленського

НАБУ закрив справу проти
НАБУ закрив справу проти "Киноквартала". Фото: "Квартал 95"

Національне антикорупційне бюро закрила кримінальне провадження, відкриту за фактом можливої розтрати держкоштів компанією Президента Володимира Зеленського "Кіноквартал".

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.

"Вказане кримінальне провадження закрито 8.07.2019 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України, враховуючи те, що під час провадження досудового розслідування за зазначеним фактом не було виявлено ніяких даних, які б вказували на наявність в діях службових осіб Держкіно та представників ТОВ "Кіноквартал" ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (розтрата державних коштів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу", - сказано в ньому.

Справа було відкрито детективами НАБУ в квітні поточного року за заявою організації "Союз добровольців".

Йдеться про те, що Держкіно фінансувало 49% бюджету фільму кінокомпанії Зеленського під назвою "Я, ти, він, вона".

"Союз добровольців" заявляє, що умовою фінансування було створення фільму повністю українською мовою, але компанія Зеленського ця умову не виконала, а значить, допустила розтрату держкоштів.

Як повідомляли Українські Новини, голова Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко подав у відставку.

Фільм "Він і Вона" ТОВ "Кіно Квартал" у 2017 році як один з учасників 10-го конкурсного відбору Держкіно отримав державну підтримку з Держбюджету, однак за результатами прокату зміг повернути до бюджету на суму 4 млн грн меншу від отриманої.

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