Фильм Зеленского вернул в бюджет на 4 млн меньше, чем получил из него

Фильм "Он и Она" ООО "Кино Квартал" в 2017 году как один из участников 10-го конкурсного отбора Госкино получил государственную поддержку из Госбюджета, однако по результатам проката смог вернуть в бюджет сумму на 4 млн грн меньшую от полученной.

Такие данные содержатся в ответе Государственного агентства Украины по вопросам кино на информационный запрос Українських Новин.

При этом, такое вложение Госкино оказалось в числе "успешных", поскольку этот фильм вошел в 6 из 80 конкурсных кинолент, которые за два года смогли таки выйти в прокат и вернуть хотя бы часть из потраченных на поддержку 0,5 млрд грн бюджетных денег.

Так, по итогам конкурса на производство кинофильма "Он и Она" было фактически выдано из бюджетных денег 17,62 млн грн.

Когда фильм вышел на экраны, кассовые сборы киноленты составили 71,06 млн грн. То есть, по сути, картина оказалась прибыльной для его производителей. Но этого не хватило для компенсации полученных из бюджета денег в виде процента с кассового сбора. Всего в бюджет было возвращено 13,2 млн грн, что на 4,4 млн грн меньше полученных бюджетных денег.

Как сообщали Українські Новини, Госкино за два года вернуло в бюджет лишь 4% из потраченных на господдержку фильмов 0,5 млрд грн.