Численность пенсионеров в Украине сокращается, в Луганской и Донецкой областях - растет

Количество пенсионеров, которые с 1 июля 2019 года получат надбавку к пенсии, начало сокращаться. Это происходит при росте среднего возраста жизни как мужчин, так и женщин. Об этом пишет на своей странице в Facebook глава Национальной рады экономического развития Алексей Дорошенко.

За первый квартал текущего года количество пенсионеров уменьшилось на 80 456 человек, из 11 470 405 до 11 389 949. А за последнее 4 года их количество сократилось на 4,2%. В 2015 году численность пенсионеров составляла 12 147 200 человек, а на 1 апреля 2019 года, за данными Пенсионного фонда Украины, 11 389 900 пенсионеров. То есть это сокращение на 750 тысяч человек.



Эксперты Национальной рады экономического развития проанализировали на сколько изменилась численность пенсионеров в регионах за первый квартал 2019 года.

Лидером по количеству пенсионеров, на 1 апреля 2019 года, есть Днепропетровская область, где наличиваеться 955 617 человек, а в Черновицкой области их меньше всего - 221 821 человек.

Топ-5 регионов, где больше всего пенсионеров, по состоянию на начало второго квартала: Днепропетровская область - 955 617 человек, Донецкая - 813 108, Харьковская - 794 971, Киев - 768 567, Львовская - 685 717 человек.



Топ-5 регионов, где меньше всего пенсионеров: Черновицкая область - 221 821 человек, Волынская - 266 621, Закарпатская - 272 876, Кировоградская - 277 599 и Тернопольская - 286 790 человек.



Согласно анализу этих данных численность пенсионеров возросла только в Луганской и Донецкой областях - на 1%.



Средний возраст жизни мужчины в Украине составляет 67 лет, на пенсию он может выйти в 63-65 лет. То есть получается, что мужчины живут после выхода на пенсию до 4 лет. В то время как средний возраст женщины составляет 77 лет, на пенсию она выходит в 61 год и живет после выхода на пенсию до 16 лет.



Как сообщали Українські Новини, в 2019 году не всем пенсионерам положена пенсия.

Тем временем, украинцы могут получить 13-ю пенсию уже в этом году: условия получения.

Кроме того, с 2018 года заробитчане могут получить польскую пенсию.



