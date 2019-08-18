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18 августа 2019, воскресенье, 22:21 36
Внешняя политика 2019-08-18T22:24:50+03:00
Українські Новини
Премьер Израиля обсудит с Зеленским пенсионное соглашение

Премьер Израиля обсудит с Зеленским пенсионное соглашение

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху . Фото: gov.il
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху . Фото: gov.il

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен обсудить с Президентом Владимиром Зеленским зону свободной торговли (ЗСТ) и пенсионное соглашение между Израилем и Украиной после того, как приглашал Зеленского посетить свою страну с официальным визитом.

Об этом говорится в сообщении на сайте канцелярии главы правительства Израиля, передают Українські Новини.

"Сейчас я нахожусь в важном визите в Украину по приглашению нового президента Зеленского. У нас есть сотни тысяч граждан Израиля, которые приехали из Украины и являются живым звеном между двумя странами, и наши отношения укрепляются. Я буду обсуждать с Президентом создание зоны свободной торговли, пенсионное соглашение и ряд других вопросов", - заявил Нетаньяху.

Премьер Израиля выразил уверенность в дальнейшем укреплении замечательных отношений между странами после встречи с Зеленским.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Израиля Нетаньягу хочет быть посредником в переговорах Путина и Зеленского.

МИД заявлял, что безвиз в страны, где нарушаются права украинцев, может быть отменен.

Больше новостей о: Израиль Пенсии Беньямин Нетаньяху ЗСТ Президент Украины Украина-Израиль Владимир Зеленский

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