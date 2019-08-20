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20 серпня 2019, вівторок, 15:21 77
Судова влада 2019-08-20T16:30:02+03:00
Українські Новини
Голова Окружного адмінсуду Києва Вовк склав повноваження

Голова Окружного адмінсуду Києва Вовк склав повноваження

Павло Вовк
Павло Вовк

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк склав повноваження голови суду.

Про це вона сказав на засіданні Вищої ради правосуддя у вівторок, 20 серпня, передають Українські Новини.

"Я за власним бажанням склав з себе повноваження голови суду", - заявив він.

Вовк стверджує, що добровільно склав повноваження голови суду з 1 серпня.

Новий голова ОАСК поки не обраний.

Виконуючим обов'язки голови суду призначено Володимир Келеберда.

Вовк також зазначив, що пішов у відпустку після складання повноважень.

Він заперечує всі пред'явлені йому підозри у винесенні незаконних рішень і втручанні в роботу держорганів.

Вовк вважає, що оприлюднені правоохоронцями матеріали "прослушки" його кабінету є змонтованими.

"Моя позиція - записи не відповідають дійсності", - заявив він.

Вовк вважає, що замовником його кримінального переслідування є колишній Президент Петро Порошенко, який нібито мстить йому за рішення про незаконність націоналізації "Приватбанку".

Як повідомляли Українські Новини, генпрокурор Юрій Луценко не буде передавати в Національне антикорупційне бюро справу проти суддів Окружного адмінсуду Києва про втручання в діяльність державних органів.

Раніше НАБУ засекретило частина розмов суддів Окружного адмінсуду Києва.

Тим часом ГПУ повідомила про підозру голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку.

Також Окружний адмінсуд Києва вважає обшуки НАБУ і ГПУ піаром Ситника і Горбатюка.

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