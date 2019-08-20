Голова Окружного адмінсуду Києва Вовк склав повноваження

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк склав повноваження голови суду.\r\nПро це вона сказав на засіданні Вищої ради правосуддя у вівторок, 20 серпня, передають Українські Новини.\r\n"Я за власним бажанням склав з себе повноваження голови суду", - заявив він.\r\nВовк стверджує, що добровільно склав повноваження голови суду з 1 серпня.\r\nНовий голова ОАСК поки не обраний.\r\nВиконуючим обов'язки голови суду призначено Володимир Келеберда.\r\nВовк також зазначив, що пішов у відпустку після складання повноважень.\r\nВін заперечує всі пред'явлені йому підозри у винесенні незаконних рішень і втручанні в роботу держорганів.\r\nВовк вважає, що оприлюднені правоохоронцями матеріали "прослушки" його кабінету є змонтованими.\r\n"Моя позиція - записи не відповідають дійсності", - заявив він.\r\nВовк вважає, що замовником його кримінального переслідування є колишній Президент Петро Порошенко, який нібито мстить йому за рішення про незаконність націоналізації "Приватбанку".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, генпрокурор Юрій Луценко не буде передавати в Національне антикорупційне бюро справу проти суддів Окружного адмінсуду Києва про втручання в діяльність державних органів.\r\nРаніше НАБУ засекретило частина розмов суддів Окружного адмінсуду Києва.\r\nТим часом ГПУ повідомила про підозру голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку.\r\nТакож Окружний адмінсуд Києва вважає обшуки НАБУ і ГПУ піаром Ситника і Горбатюка.