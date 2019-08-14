НАБУ засекретило часть разговоров судей Окружного админсуда Киева

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) засекретило информацию о некоторых разговорах судей Окружного административного суда Киева с другими чиновниками, в том числе о возможном наличии разговора с участием главы Офиса президента Андрея Богдана.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.



"В ответ на ваш запрос о предоставлении информации о наличии или отсутствии на аудиозаписях в рамках расследования возможного совершения уголовных правонарушений главой и отдельными судьями Окружного админсуда Киева фрагментов разговора руководителя Офиса Президента, а также по другим вопросам сообщаем, что запрашиваемые сведения становят собой тайну досудебного расследования, разглашение которой запрещено, согласно статье 222 Уголовного процессуального кодекса", - говорится в ответе НАБУ.



Как сообщали Українськi Новини, детективы НАБУ записывали разговоры судей Окружного административного суда Киева 7 месяцев.



Ранее ГПУ сообщила о подозрении главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку.



Также Окружной админсуд Киева считает обыски НАБУ и ГПУ пиаром Сытника и Горбатюка.