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14 августа 2019, среда, 09:53 95
Силовые структуры 2019-08-14T09:54:40+03:00
Українські Новини
НАБУ засекретило часть разговоров судей Окружного админсуда Киева

НАБУ засекретило часть разговоров судей Окружного админсуда Киева

НАБУ. Фото: facebook.com/nabu.gov.ua
НАБУ. Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) засекретило информацию о некоторых разговорах судей Окружного административного суда Киева с другими чиновниками, в том числе о возможном наличии разговора с участием главы Офиса президента Андрея Богдана.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

"В ответ на ваш запрос о предоставлении информации о наличии или отсутствии на аудиозаписях в рамках расследования возможного совершения уголовных правонарушений главой и отдельными судьями Окружного админсуда Киева фрагментов разговора руководителя Офиса Президента, а также по другим вопросам сообщаем, что запрашиваемые сведения становят собой тайну досудебного расследования, разглашение которой запрещено, согласно статье 222 Уголовного процессуального кодекса", - говорится в ответе НАБУ.

Как сообщали Українськi Новини, детективы НАБУ записывали разговоры судей Окружного административного суда Киева 7 месяцев.

Ранее ГПУ сообщила о подозрении главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку. 

Также Окружной админсуд Киева считает обыски НАБУ и ГПУ пиаром Сытника и Горбатюка

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