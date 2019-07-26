Окружной админсуд Киева считает обыски НАБУ и ГПУ пиаром Сытника и Горбатюка

Окружной административный суд Киева считает обыски Национального антикоррупционного бюро и Генеральной прокуратуры в пятницу расправой над судьями за принципиальную позицию и исключительно пиар-акцией директора НАБУ Артема Сытника и начальника управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка.

Об этом Українським Новинам сообщил адвокат, который представляет интересы суда и отдельных судей Евгений Солодко.

По его словам, обыски полностью заблокировали деятельность суда.

"Все дела были сняты с рассмотрения. В помещении суда удерживались все сотрудники, даже те, которые не имели отношения к проведению следственных действий",- сказал он.

Адвокат сообщил, что суд считает такие действия пиаром.

"Эти действия - исключительно пиар предыдущей власти. Речь идет о Сытнике и Горбатюке. Они назначались еще при предыдущей власти и по мнению суда являются зависимыми от нее. Это расправа над судом, который имел смелость в прошлом принимать решения в значимых делах", - отметил Солодко.

В частности, это вопросы отмены тарифов на газ, вопросы кадрового формирования органов судебной власти, дела о вмешательстве предыдущей властью в избирательный процесс США, а также дело Приватбанка.

Суд убежден, что именно такими действиями НАБУ и Горбатюк пытаются отвлечь внимание от своей деятельности на протяжении последних 5 лет, в частности расследования дел Евромайдана.

Солодко сообщил, что решение о проведении обысков было принято в рамках дела Евромайдана.

Адвокат также подчеркнул, что аудиозаписи якобы разговоров судей Окружного административного суда, которые демонстрировались НАБУ, сфальсифицированы.

"Суд считает, что записи сфальсифицированы, фразы вырваны из контекста, потому что голоса судей есть в публичном доступе, в частности находятся на контрольных образцах аудиозаписи судебных дел и на дисках, которые выдаются участникам процесса", - подчеркнул он.

Солодко добавил, что все нарушения фиксируются и соответствующая реакция будет оформлена в необходимых процессуальных документах.

Как сообщали Українські Новини, руководство Окружного админсуда Киева подозревают во вмешательстве в работу госорганов.

Ранее НАБУ провело обыски в помещениях "Богдан Моторс" по делу о коррупции в оборонной сфере. Тем временем Рябошапка считает, что НАБУ и САП стали работать лучше.