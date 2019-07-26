Окружной админсуд Киева считает обыски НАБУ и ГПУ пиаром Сытника и Горбатюка

Окружной административный суд Киева считает обыски Национального антикоррупционного бюро и Генеральной прокуратуры в пятницу расправой над судьями за принципиальную позицию и исключительно пиар-акцией директора НАБУ Артема Сытника и начальника управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил адвокат, который представляет интересы суда и отдельных судей Евгений Солодко.\r\nПо его словам, обыски полностью заблокировали деятельность суда.\r\n"Все дела были сняты с рассмотрения. В помещении суда удерживались все сотрудники, даже те, которые не имели отношения к проведению следственных действий",- сказал он.\r\nАдвокат сообщил, что суд считает такие действия пиаром.\r\n"Эти действия - исключительно пиар предыдущей власти. Речь идет о Сытнике и Горбатюке. Они назначались еще при предыдущей власти и по мнению суда являются зависимыми от нее. Это расправа над судом, который имел смелость в прошлом принимать решения в значимых делах", - отметил Солодко.\r\nВ частности, это вопросы отмены тарифов на газ, вопросы кадрового формирования органов судебной власти, дела о вмешательстве предыдущей властью в избирательный процесс США, а также дело Приватбанка.\r\nСуд убежден, что именно такими действиями НАБУ и Горбатюк пытаются отвлечь внимание от своей деятельности на протяжении последних 5 лет, в частности расследования дел Евромайдана.\r\nСолодко сообщил, что решение о проведении обысков было принято в рамках дела Евромайдана.\r\nАдвокат также подчеркнул, что аудиозаписи якобы разговоров судей Окружного административного суда, которые демонстрировались НАБУ, сфальсифицированы.\r\n"Суд считает, что записи сфальсифицированы, фразы вырваны из контекста, потому что голоса судей есть в публичном доступе, в частности находятся на контрольных образцах аудиозаписи судебных дел и на дисках, которые выдаются участникам процесса", - подчеркнул он.\r\nСолодко добавил, что все нарушения фиксируются и соответствующая реакция будет оформлена в необходимых процессуальных документах.\r\nКак сообщали Українські Новини, руководство Окружного админсуда Киева подозревают во вмешательстве в работу госорганов.\r\nРанее НАБУ провело обыски в помещениях "Богдан Моторс" по делу о коррупции в оборонной сфере. Тем временем Рябошапка считает, что НАБУ и САП стали работать лучше.