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20 серпня 2019, вівторок, 12:00 7
Політика 2019-08-20T13:30:03+03:00
Українські Новини
Головний свідок у адмінпротоколі проти Ситника не пам'ятає суму оплати його відпочинку

Головний свідок у адмінпротоколі проти Ситника не пам'ятає суму оплати його відпочинку

Артем Ситник
Артем Ситник

Головний свідок у справі про адміністративний протокол стосовно директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника Микола Надейко не пам'ятає, яку суму він витратив для оплати відпочинку Ситника в Рівненській області.

Про це він сказав під час судового засідання, передають Українські Новини.

"Не пам'ятаю", - сказав він.

Свідок не назвав навіть приблизну суму витрат за відпочинок директора бюро.

Як повідомляли Українські Новини, суд продовжив розгляд адмінпротоколу проти Ситника.

Раніше Національна поліція передала в суд адміністративний протокол про корупцію, складений на директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника через недекларування ним відпочинку на одній з мисливських баз в Рівненській області.

Також Ситник дав пояснення щодо свого адмінпротоколу в Солом'янському районному суді Києва в закритому режимі.

Крім того, у Києві активісти вимагали відставки Ситника.

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