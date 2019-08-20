Головний свідок у адмінпротоколі проти Ситника не пам'ятає суму оплати його відпочинку

Головний свідок у справі про адміністративний протокол стосовно директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника Микола Надейко не пам'ятає, яку суму він витратив для оплати відпочинку Ситника в Рівненській області.\r\nПро це він сказав під час судового засідання, передають Українські Новини.\r\n"Не пам'ятаю", - сказав він.\r\nСвідок не назвав навіть приблизну суму витрат за відпочинок директора бюро.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, суд продовжив розгляд адмінпротоколу проти Ситника.\r\nРаніше Національна поліція передала в суд адміністративний протокол про корупцію, складений на директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника через недекларування ним відпочинку на одній з мисливських баз в Рівненській області.\r\nТакож Ситник дав пояснення щодо свого адмінпротоколу в Солом'янському районному суді Києва в закритому режимі.\r\nКрім того, у Києві активісти вимагали відставки Ситника.