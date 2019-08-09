В Киеве активисты требовали отставки Сытника

Активисты и представители общественных организаций требовали отставки директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

Свои требования митингующие озвучили в пятницу, 9 августа, во время пикета возле здания информационного агентства "Укринформ", где в это время проходила презентация отчета о деятельности НАБУ за первое полугодие 2019 года.

По мнению протестующих, Артем Сытник должен уйти в отставку в связи с отсутствием реальных результатов работы.

Как сообщил корреспонденту один из участников акции, нынешнее руководство НАБУ ассоциируется исключительно с пустым пиаром и должно освободить места для тех, кто реально будет заниматься борьбой с коррупцией.

Директор НАБУ прошел в здание через черный ход, не пожелав общаться с активистами.

Как сообщали Українські Новини, в соцсетях начался флешмоб из-за элитного отдыха директора НАБУ Сытника.

Также Сытник не сохранил чеки отдыха.

Тем временем Национальная полиция передала в суд административный протокол о коррупции, составленный на директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника из-за недекларирования им отдыха на одной из охотничьих баз в Ровенской области.