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09 августа 2019, пятница, 16:42 123
Общество 2019-08-09T18:45:02+03:00
Українські Новини
В Киеве активисты требовали отставки Сытника

В Киеве активисты требовали отставки Сытника

Митинг против Сытника
Митинг против Сытника

Активисты и представители общественных организаций требовали отставки директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

Свои требования митингующие озвучили в пятницу, 9 августа, во время пикета возле здания информационного агентства "Укринформ", где в это время проходила презентация отчета о деятельности НАБУ за первое полугодие 2019 года.

По мнению протестующих, Артем Сытник должен уйти в отставку в связи с отсутствием реальных результатов работы.

Как сообщил корреспонденту один из участников акции, нынешнее руководство НАБУ ассоциируется исключительно с пустым пиаром и должно освободить места для тех, кто реально будет заниматься борьбой с коррупцией.

Директор НАБУ прошел в здание через черный ход, не пожелав общаться с активистами.

Как сообщали Українські Новини, в соцсетях начался флешмоб из-за элитного отдыха директора НАБУ Сытника.

Также Сытник не сохранил чеки отдыха. 

Тем временем Национальная полиция передала в суд административный протокол о коррупции, составленный на директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника из-за недекларирования им отдыха на одной из охотничьих баз в Ровенской области.

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