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20 серпня 2019, вівторок, 11:29 16
Політика 2019-08-20T13:30:03+03:00
Українські Новини
Луценко не буде передавати НАБУ справу проти суддів Окружного адмінсуду Києва, - джерело

Луценко не буде передавати НАБУ справу проти суддів Окружного адмінсуду Києва, - джерело

Генеральний прокурор Юрій Луценко не буде передавати в Національне антикорупційне бюро справу проти суддів Окружного адмінсуду Києва про втручання в діяльність державних органів.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Луценко не передасть цю справу в НАБУ", - сказав він.

При цьому співрозмовник зазначив, що швидше за все, справу буде передано в НАБУ новим генпрокурором.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ засекретило частину розмов суддів Окружного адмінсуду Києва.

Раніше ГПУ повідомила про підозру голові Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

Також Окружний адмінсуд Києва вважає обшуки НАБУ і ГПУ піаром Ситника і Горбатюка.

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