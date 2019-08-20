Суд переніс засідання по адмінпротоколу Ситника на 5 вересня

Сарненський суд Рівненської області переніс засідання щодо адміністративного протоколу відносно директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника на 5 вересня. Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.

Наступне засідання відбудеться о 12:00 5 вересня.



На ньому суд допитає свідків з боку Ситника.

Як повідомляли "Українські Новини", у вівторок Сарненський районний суд Рівненської області продовжив розгляд адміністративного протоколу стосовно директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.



Раніше Національна поліція передала в суд адміністративний протокол про корупцію, складений на директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника через недекларування ним відпочинку на одній з мисливських баз в Рівненській області.

Тим часом Ситник дав пояснення щодо свого адмінпротоколу в Солом'янському районному суді Києва в закритому режимі.

Крім того, Ситник не визнає порушення під час відпочинку.

Також Сарненський суд Рівненської області відмовив директору Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику у відведенні головуючого судді Рудого і продовжив розгляд адмінпротоколу в його відношенні.