Суд переніс засідання по адмінпротоколу Ситника на 5 вересня

Сарненський суд Рівненської області переніс засідання щодо адміністративного протоколу відносно директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника на 5 вересня. Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події. Наступне засідання відбудеться о 12:00 5 вересня.На ньому суд допитає свідків з боку Ситника.\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у вівторок Сарненський районний суд Рівненської області продовжив розгляд адміністративного протоколу стосовно директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.Раніше Національна поліція передала в суд адміністративний протокол про корупцію, складений на директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника через недекларування ним відпочинку на одній з мисливських баз в Рівненській області.\r\nТим часом Ситник дав пояснення щодо свого адмінпротоколу в Солом'янському районному суді Києва в закритому режимі.\r\nКрім того, Ситник не визнає порушення під час відпочинку.\r\nТакож Сарненський суд Рівненської області відмовив директору Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику у відведенні головуючого судді Рудого і продовжив розгляд адмінпротоколу в його відношенні.