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20 серпня 2019, вівторок, 11:00 19
Силові структури 2019-08-20T13:15:02+03:00
Українські Новини
Полторак схвалив виплату премій військовим в честь Дня незалежності

Полторак схвалив виплату премій військовим в честь Дня незалежності

Степан Полторак
Степан Полторак

Міністр оборони Степан Полторак схвалив виплату премій по 1 тис. і 2 тис. гривень військовослужбовцям з нагоди Дня Незалежності.

Про це він написав у Facebook, передають Українські Новини.

"Підписав наказ про виплату грошової премії військовослужбовцям Збройних Сил з нагоди 28-ї річниці Незалежності України", - повідомив міністр.

Військовослужбовці, в тому числі і строкової служби та курсанти отримають по 1 000 гривень, військовослужбовці, які в поточному році залучалися до виконання завдань у складі підрозділів Об'єднаних сил, і ті, хто зараз захищають територіальну цілісність держави на Донбасі - по 2 000 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський виплатить 300 млн грн на премії військовим замість параду на День Незалежності.

Раніше у Зеленського назвали головну тему Дня Незалежності і затвердили перелік заходів. Ранок 24 серпня розпочнеться в пам'ять героїв, які віддали життя, захищаючи свободу і незалежність країни. Під час церемонії, яка стартує о 9:30 біля пам'ятного Хреста на місці загибелі героїв Небесної Сотні, буде оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання.

Також Зеленський доручив Кабміну розробити план, як відсвяткувати День незалежності.

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