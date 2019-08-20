Полторак схвалив виплату премій військовим в честь Дня незалежності

Міністр оборони Степан Полторак схвалив виплату премій по 1 тис. і 2 тис. гривень військовослужбовцям з нагоди Дня Незалежності.\r\nПро це він написав у Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Підписав наказ про виплату грошової премії військовослужбовцям Збройних Сил з нагоди 28-ї річниці Незалежності України", - повідомив міністр.\r\nВійськовослужбовці, в тому числі і строкової служби та курсанти отримають по 1 000 гривень, військовослужбовці, які в поточному році залучалися до виконання завдань у складі підрозділів Об'єднаних сил, і ті, хто зараз захищають територіальну цілісність держави на Донбасі - по 2 000 гривень.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський виплатить 300 млн грн на премії військовим замість параду на День Незалежності.\r\nРаніше у Зеленського назвали головну тему Дня Незалежності і затвердили перелік заходів. Ранок 24 серпня розпочнеться в пам'ять героїв, які віддали життя, захищаючи свободу і незалежність країни. Під час церемонії, яка стартує о 9:30 біля пам'ятного Хреста на місці загибелі героїв Небесної Сотні, буде оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання. \r\nТакож Зеленський доручив Кабміну розробити план, як відсвяткувати День незалежності.