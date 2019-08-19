Експертиза підтвердила розмову Курченка з Саакашвілі, розслідування відновлять, - Луценко

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, експертиза підтвердила автентичність записів розмов підприємця Сергія Курченка та екс-Президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, що перебувають у розшуку, слідство буде відновлено.\r\nПро це Луценко сказав в інтерв'ю виданню "Цензор.нет", передають Українські Новини.\r\n"Буквально минулого тижня ГПУ отримала нарешті експертизу, яка підтверджує, що розмова Курченка та Саакашвілі, який має ознаки державної зради, не змонтована, а голоси відповідають голосам Курченка та Саакашвілі", - повідомив генпрокурор.\r\nЕкспертизу провів Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції.\r\nПісля отримання результатів експертиз слідство має намір активізувати розслідування проти Саакашвілі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ГПУ завершила розслідування у справі бізнесмена Курченко.\r\n5 грудня 2017 року Генеральна прокуратура вручила повідомлення про підозру Саакашвілі у сприянні злочинної організації бізнесмена Сергія Курченка. ГПУ опублікувало розмову нібито Саакашвілі з Курченком.\r\nСаакашвілі заперечує своє знайомство з Курченко, а Луценко заявив, що Саакашвілі отримав $0,5 млн від бізнесмена Курченка.