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19 серпня 2019, понеділок, 18:35 8
Судова влада 2019-08-19T19:00:02+03:00
Українські Новини
Експертиза підтвердила розмову Курченка з Саакашвілі, розслідування відновлять, - Луценко

Експертиза підтвердила розмову Курченка з Саакашвілі, розслідування відновлять, - Луценко

Сергій Курченко.
Сергій Курченко.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, експертиза підтвердила автентичність записів розмов підприємця Сергія Курченка та екс-Президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, що перебувають у розшуку, слідство буде відновлено.

Про це Луценко сказав в інтерв'ю виданню "Цензор.нет", передають Українські Новини.

"Буквально минулого тижня ГПУ отримала нарешті експертизу, яка підтверджує, що розмова Курченка та Саакашвілі, який має ознаки державної зради, не змонтована, а голоси відповідають голосам Курченка та Саакашвілі", - повідомив генпрокурор.

Експертизу провів Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції.

Після отримання результатів експертиз слідство має намір активізувати розслідування проти Саакашвілі.

Як повідомляли Українські Новини, ГПУ завершила розслідування у справі бізнесмена Курченко.

5 грудня 2017 року Генеральна прокуратура вручила повідомлення про підозру Саакашвілі у сприянні злочинної організації бізнесмена Сергія Курченка. ГПУ опублікувало розмову нібито Саакашвілі з Курченком.

Саакашвілі заперечує своє знайомство з Курченко, а Луценко заявив, що Саакашвілі отримав $0,5 млн від бізнесмена Курченка.

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