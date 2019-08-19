Українці закінчать літо довгими вихідними

В кінці серпня українців чекають тривалі вихідні в зв'язку зі святкуванням 28-ї річниці незалежності України. Українські Новини розкажуть про те, як будуть проходити вихідні в честь свята у 2019 році.

Цього року вихідні дні випадають на суботу, неділю і понеділок (24,25,26 серпня).

Проте святкування починається вже 23 серпня. Відомо, що в цей день відзначається День прапора України. У Києві, і в інших населених пунктах України пройде урочисте підняття прапора. На Софійській площі в Києві відбудеться низка заходів з нагоди свята.

24 серпня (субота) в Україні відзначається День незалежності. У цей день за участю представників органів влади, народних депутатів, представників іноземних держав, міжнародних організацій та духовенства відбудеться низка заходів, а саме: покладання квітів та пам'ятних знаків на місця поховань великих діячів України, борців за свободу, загиблих за честь України в революції Гідності, учасників АТО, та ін.

О 9:30 на місці загибелі Героїв Небесної Сотні буде оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання - прозвучать сто ударів дзвону, які підхоплять інші міста країни. Це буде символ ста ударів серця кожного з полеглих Героїв. Під звук дзвонів на Майдані Незалежності буде піднято національний прапор.

Військовий хор виконає гімн України а-капелла. Також на Майдані відбудеться музично-хореографічний флешмоб: прозвучать знакові українські пісні у сучасному аранжуванні, які виконають оркестри і відомі музиканти.

Близько 9:50 відбудеться нагородження українців, які досягли успіхів у різних сферах.

У різних містах України заплановано проведення культурно-мистецьких заходів, круглих столів, різних конференцій, фотодокументальних виставок, присвячених багатовікової історії України.

Варто зазначити, що спір, що виник між Президентом Володимиром Зеленським та учасниками маршу Захисників України про проведення параду в 2019 році закінчився тим, що традиційний парад відбудеться 24 серпня об 11:00.

Збір учасників розпочнеться о 10:00 в столичному парку ім. Тараса Шевченка в Києві. Першими колоною пройдуть сім'ї загиблих військовослужбовців та ветерани з інвалідністю. Далі марш піде до Бессарабської площі, звідки буде слідувати по Хрещатику. Орієнтовно о 11:30 колона зупиниться біля ЦУМу для вирівнювання, а далі вже рівним строєм дійде до Майдану Незалежності і почне побудова для заключної частини маршу.

Додаткові заходи пройдуть в Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця", на Софійській площі, в Сирецькому і Голосіївському парках, а також в парку "Перемога" та ім. Тараса Шевченка, і на вулиці Маршала Тимошенко, 16.

23 та 24 серпня на Співочому полі відбудеться Всеукраїнський фестиваль-конкурс "Ти в серці моїм, Україна".

24 серпня запланований молитовний захід у соборі Святої Софії Національного заповідника "Софія Київська" та інших храмах м.Києва.

Також, в цей день відбудуться такі заходи, як:

Спортивно-масовий захід "Забіг у вишиванках" Кубок до Дня Незалежності України "(Русанівська набережна - Дніпровська набережна до вулиці Княжий затон, 9.00-13.00);

Всеукраїнський фестиваль від Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення" Спорт для всіх "(біля арки Дружби народів, центральний парк культури і відпочинку м Київ);

Пішохідні екскурсії "Володимирський шлях Михайла Грушевського" і Урядовим кварталом;

Показ колекції бренду SEREBROVA в рамках концепції "Ukraine Now" (Пішохідний (Парковий) міст через річку Дніпро, 19.00-21.00);

Святкова концертна програма до Дня Незалежності України (Контрактова площа, сквер біля пам'ятника П. Сагайдачному.

Як повідомляли Українські Новини, відомий кліпмейкер і режисер Алан Бадоєв, а також хореограф-постановник Олена Коляденко стали режисерами "Хода Гідності" до Дня Незалежності, затвердженого Офісом Президента Володимира Зеленського.

Крім того, в альтернативному "Марші" на День незалежності планують прийняти участь 9 тис.людей.