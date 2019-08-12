В альтернативном "Марше" на День независимости планируют принять участие 9 тыс. человек

Около 9 тыс. человек зарегистрировались для участия в альтернативном "Марше защитников Украины" на День независимости.\r\nОб этом сказали члены оргкомитета марша на пресс-конференции в пресс-центре Українських Новин.\r\nВ частности, Антон Колумбет рассказал, что организаторы марша подали все необходимые документы для проведения шествия.\r\n"Мы ведем деятельность в рамках действующего законодательства. Мы подали все необходимые заявки", - подчеркнул он.\r\nКолумбет отметил, что Офис Президента Владимира Зеленского, который также организовывает свой марш ветеранов, не смог построить коммуникацию с организаторами альтернативного шествия.\r\nВ частности, приглашение членам оргкомитета на совещание в Офисе Президента 9 августа поступило лишь за 3 часа до события, когда было уже слишком поздно.\r\n"Наша инициатива аполитична и общественна... Мы - патриоты Украины, которые хотят пройтись по улицами Киева в День независимости. Мы не маргиналы, у нас нет задачи бунтовать и акции гражданского протеста проводить", - заявил Колумбет.\r\nЧлен оргкомитета, глава общественного совета при Министерстве ветеранов Дмитрий Шатровский обнародовал маршрут движения Марша защитников.\r\nТак, участники шествия соберутся 9:00 около Киевского национального университета имени Т. Шевченко и пойдут по ул. Владимирской, бульвару Шевченко, а затем промаршируют по Крещатику до Майдана Незалежности.\r\nЗавершится марш молебном в Михайловском соборе.\r\nШествие будет организовано "коробками".\r\nПервая "коробка" - это семьи погибших военных, затем - ветераны с инвалидностью, потом - территориальные отделения ветеранов, потом - действующие военные.\r\nРавнение военных будет на детей, размещенных на платформе на Крещатике.\r\nЧлен оргкомитета Андрей Медведько сообщил, что все желающие участвовать в марше подают заявки через Google-форму.\r\nНа данный момент подано около 9 тыс. заявок.\r\nИз них около 7 тыс. - действующие военнослужащие, еще 1,5 тыс. - гражданские лица, около 600 - ветераны и 40 - капелланы.\r\nОрганизаторы марша просят военных и ветеранов не брать оружие, даже наградное, на марш.\r\nОрганизаторы считают, что никаких столкновений на марше не будет.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 9 июля Зеленский решил вместо парада на День независимости выделить 300 млн гривен на премии военным.\r\nОфис президента ранее обнародовал план мероприятий ко Дню Независимости, который в 2019 году пройдет без военного парада и в "новом формате".\r\nВ то же время ветеранские и волонтерские организации говорят, что команда президента свои планы с ними не согласовывала.