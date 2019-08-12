В альтернативном "Марше" на День независимости планируют принять участие 9 тыс. человек

Около 9 тыс. человек зарегистрировались для участия в альтернативном "Марше защитников Украины" на День независимости.

Об этом сказали члены оргкомитета марша на пресс-конференции в пресс-центре Українських Новин.

В частности, Антон Колумбет рассказал, что организаторы марша подали все необходимые документы для проведения шествия.

"Мы ведем деятельность в рамках действующего законодательства. Мы подали все необходимые заявки", - подчеркнул он.

Колумбет отметил, что Офис Президента Владимира Зеленского, который также организовывает свой марш ветеранов, не смог построить коммуникацию с организаторами альтернативного шествия.

В частности, приглашение членам оргкомитета на совещание в Офисе Президента 9 августа поступило лишь за 3 часа до события, когда было уже слишком поздно.

"Наша инициатива аполитична и общественна... Мы - патриоты Украины, которые хотят пройтись по улицами Киева в День независимости. Мы не маргиналы, у нас нет задачи бунтовать и акции гражданского протеста проводить", - заявил Колумбет.

Член оргкомитета, глава общественного совета при Министерстве ветеранов Дмитрий Шатровский обнародовал маршрут движения Марша защитников.

Так, участники шествия соберутся 9:00 около Киевского национального университета имени Т. Шевченко и пойдут по ул. Владимирской, бульвару Шевченко, а затем промаршируют по Крещатику до Майдана Незалежности.

Завершится марш молебном в Михайловском соборе.

Шествие будет организовано "коробками".

Первая "коробка" - это семьи погибших военных, затем - ветераны с инвалидностью, потом - территориальные отделения ветеранов, потом - действующие военные.

Равнение военных будет на детей, размещенных на платформе на Крещатике.

Член оргкомитета Андрей Медведько сообщил, что все желающие участвовать в марше подают заявки через Google-форму.

На данный момент подано около 9 тыс. заявок.

Из них около 7 тыс. - действующие военнослужащие, еще 1,5 тыс. - гражданские лица, около 600 - ветераны и 40 - капелланы.

Организаторы марша просят военных и ветеранов не брать оружие, даже наградное, на марш.

Организаторы считают, что никаких столкновений на марше не будет.

Как сообщали Українськi Новини, 9 июля Зеленский решил вместо парада на День независимости выделить 300 млн гривен на премии военным.

Офис президента ранее обнародовал план мероприятий ко Дню Независимости, который в 2019 году пройдет без военного парада и в "новом формате".

В то же время ветеранские и волонтерские организации говорят, что команда президента свои планы с ними не согласовывала.