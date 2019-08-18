Після інформації про те, що громадянин США і Ізраїлю Амос Дов Сільвера, підозрюваний у створенні міжнародного наркосиндикату, екстрадований в Ізраїль, силовики показали фотографії його передачі іноземній владі і поділилися подробицями процесу.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Києва, передають Українські Новини.\r\n"Громадянин США Амос Дов Сільвера, затриманий після втечі з аеропорту Бориспіль, у ніч на 18 серпня успішно екстрадований з України до держави Ізраїль", - сказано в повідомленні.\r\n\r\nЗгідно з ним, іноземець був відправлений рейсовим літаком з міжнародного аеропорту Бориспіль у супроводі співробітників Служби безпеки та підрозділу "Альфа".\r\nНаразі Сельвера виданий компетентним органам Ізраїлю.\r\nЕкстрадиція Сільвера. Фото: прокуратура Києва\/Facebook\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 15 серпня Амос Дов Сільвер втік від правоохоронців в аеропорту Бориспіль безпосередньо перед екстрадицією. У ніч на 17 він був повторно затриманий в одній з областей України.\r\nТакож з'явилося відео втечі Сельвера від СБУ.