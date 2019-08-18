Втекти не вдалося: У прокуратурі розповіли подробиці екстрадиції наркобарона Сільвера

Після інформації про те, що громадянин США і Ізраїлю Амос Дов Сільвера, підозрюваний у створенні міжнародного наркосиндикату, екстрадований в Ізраїль, силовики показали фотографії його передачі іноземній владі і поділилися подробицями процесу.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Києва, передають Українські Новини.

"Громадянин США Амос Дов Сільвера, затриманий після втечі з аеропорту Бориспіль, у ніч на 18 серпня успішно екстрадований з України до держави Ізраїль", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, іноземець був відправлений рейсовим літаком з міжнародного аеропорту Бориспіль у супроводі співробітників Служби безпеки та підрозділу "Альфа".

Наразі Сельвера виданий компетентним органам Ізраїлю.

Екстрадиція Сільвера. Фото: прокуратура Києва/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, 15 серпня Амос Дов Сільвер втік від правоохоронців в аеропорту Бориспіль безпосередньо перед екстрадицією. У ніч на 17 він був повторно затриманий в одній з областей України.

Також з'явилося відео втечі Сельвера від СБУ.