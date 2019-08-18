Наркобарона Сильвера экстрадировали в Израиль

Гражданин США и Израиля Амос Дов Сильвера, подозреваемый в создании международного наркосиндиката, который сбежал из-под конвоя СБУ при попытке экстрадиции в Израиль, но впоследствии был снова задержан, был экстрадирован в ночь с 17 на 18 августа.\r\nОб этом спикер генерального прокурора Лариса Сарган сообщила на своей странице в соцсети Facebook, передают Українські Новини.\r\n"Сегодня ночью Амос Дов Сильвер экстрадирован в Государство Израиль самолетом из международного аэропорта Борисполь", - сообщила Сарган.\r\nСпикер Юрия Луценко анонсировала появление подробностей в ближайшее время.\r\nКак сообщали Українські Новини, 12 марта СБУ задержала в Киеве Сильвера по подозрению в организации международного наркокартеля.\r\nПравоохранители установили, что в 2017 году он в одном из социальных мессенджеров создал интернет-канал для сбыта оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ.\r\nЗа несколько лет нелегальный бизнес расширился и начал функционировать в других социальных сетях.\r\nПо данным израильской полиции, география преступной деятельности наркоторговцев распространялась на страны Южной и Северной Америки, Европейского Союза, Ближнего Востока, Азии и Африки.\r\nВ синдикат входило более 13 тыс. человек, в том числе контрабандисты, дилеры, администраторы групп в соцсетях.