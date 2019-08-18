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18 августа 2019, воскресенье, 10:55 11
Силовые структуры 2019-08-18T10:55:01+03:00
Українські Новини
Наркобарона Сильвера экстрадировали в Израиль

Наркобарона Сильвера экстрадировали в Израиль

Амос Дов Сильвера. Фото: facebook.com/amos.silver
Амос Дов Сильвера. Фото: facebook.com/amos.silver

Гражданин США и Израиля Амос Дов Сильвера, подозреваемый в создании международного наркосиндиката, который сбежал из-под конвоя СБУ при попытке экстрадиции в Израиль, но впоследствии был снова задержан, был экстрадирован в ночь с 17 на 18 августа.

Об этом спикер генерального прокурора Лариса Сарган сообщила на своей странице в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

"Сегодня ночью Амос Дов Сильвер экстрадирован в Государство Израиль самолетом из международного аэропорта Борисполь", - сообщила Сарган.

Спикер Юрия Луценко анонсировала появление подробностей в ближайшее время.

Как сообщали Українські Новини, 12 марта СБУ задержала в Киеве Сильвера по подозрению в организации международного наркокартеля.

Правоохранители установили, что в 2017 году он в одном из социальных мессенджеров создал интернет-канал для сбыта оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ.

За несколько лет нелегальный бизнес расширился и начал функционировать в других социальных сетях.

По данным израильской полиции, география преступной деятельности наркоторговцев распространялась на страны Южной и Северной Америки, Европейского Союза, Ближнего Востока, Азии и Африки.

В синдикат входило более 13 тыс. человек, в том числе контрабандисты, дилеры, администраторы групп в соцсетях.

Больше новостей о: Израиль Экстрадиция Наркобарон Лариса Сарган Амос Дов Сильвера

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