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16 августа 2019, пятница, 14:45 160
Силовые структуры 2019-08-16T14:48:35+03:00
Українські Новини
Из-под конвоя СБУ при экстрадиции в Израиль сбежал наркобарон: прокуратура открыла дело

Из-под конвоя СБУ при экстрадиции в Израиль сбежал наркобарон: прокуратура открыла дело

Амос Дов Сильвера. Фото: facebook.com/amos.silver
Амос Дов Сильвера. Фото: facebook.com/amos.silver

Прокуратура начала расследовать побег из-под конвоя Службы безопасности Украины при экстрадиции в Израиль гражданина США и Израиля Амос Дов Сильвера, подозреваемого в создании международного наркосиндиката.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передают Українськi Новини.

"Прокуратурой города Киева начато уголовное производство по факту побега на территории международного аэропорта "Борисполь" иностранного гражданина при осуществлении его экстрадиции в Государство Израиль", - сказано в нем.

Беглец находился в международном розыске и был задержан в Киеве в марте текущего года.

15 августа должна была состояться его фактическая передача на запрос компетентных органов иностранного государства.

Однако в аэропорту во время сопровождения СБУ иностранец исчез.

По факту его побега зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

Как рассказал источник "Страны", дело Амос Лов Сильвера вело СБУ. Сотрудники службы и сопровождали его в аэропорту. Они так и не дошли до паспортного контроля. На фаст-треке (проверка багажа) у одного из сотрудников СБУ нашли нож в ручной клади. Он начал ссориться с пограничниками, доказывая, что имеет право на то, чтобы перевозить такие вещи, и в суматохе наркобарон просто развернулся и убежал. И они просто не смогли его догнать", - рассказывает источник "Страны".

Судя по опубликованным данным, не было достаточного согласования по процедуре передачи подозреваемого между полицией Украины и Израиля. Проще говоря, его депортировали без уведомления Тель-Авива.

Утром 16 августа полиция Израиля подтвердила, что прошлой ночью Амос Дов Сильвер скрылся. Объявлен розыск. Израильские и украинские правоохранители взаимодействуют с целью скорейшего задержания израильтянина.

Супруга Сильвера сообщила, что говорила с ним по телефону в последний раз около 20:00 15 августа.

Амос Дов Сильвер - основатель крупнейшей международной онлайн-сети распространения марихуаны "Telegrass", а также активист движения за легализацию каннабиса. Он является гражданином Израиля и США.

Сильвер торговал наркотиками через интернет в Израиле, США, Германии. Он создал свою сеть в 2017 году. Полиция Израиля сообщала, что с помощью "Telegrass" были проданы десятки тонн наркотиков: марихуана, кокаин, экстази, MDMA. Оборот исчислялся сотнями миллионов шекелей.

Амос Дов Сильвера. Фото: facebook.com/amos.silverАмос Дов Сильвера. Фото: facebook.com/amos.silver

В Израиле выявили 20 сообщников наркоторговца. А сам он был задержан в Киеве по требованию израильской полиции в марте 2019 года. Тогда это подавалось как крупнейшая успешная спецоперация украинской полиции совместно с коллегами из других стран.

С тех пор полиция Израиля вела переговоры о его экстрадиции. Нарко-король находился под арестом, а в июле суд изменил меру пресечения на домашний арест, несмотря на возражения прокуратуры. Сильвер в тот же день сделал селфи на фоне окна с видом на киевские многоэтажки и поделился им в Facebook.

Как сообщали Українськi Новини, 12 марта Служба безопасности Украины задержала в Киеве Амос Дов Сильвера по подозрению в организации международного наркокартеля.

 

Больше новостей о: Наркобизнес Задержание СБУ Экстрадиция Побег Наркобарон Амос Дов Сильвера

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