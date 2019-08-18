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18 августа 2019, воскресенье, 20:13 82
Общество 2019-08-18T22:00:02+03:00
Українські Новини
Видео дня: Как наркобарону Сильверу удалось сбежать от СБУ

Видео дня: Как наркобарону Сильверу удалось сбежать от СБУ

Амос Дов Сильвер. Фото: facebook.com/amos.silver
Амос Дов Сильвер. Фото: facebook.com/amos.silver

15 августа израильтянин Амос Дов Сильвер скрылся от сотрудников украинских спецслужб перед посадкой на рейс до Тель-Авива. 17 августа его задержали. А сегодня, 18 августа, "Антикоррупционная платформа" обнародовала в Facebook запись камеры наблюдения аэропорта Борисполь, которая сняла побег.

На записи видно, что Сильвер был без наручников. Он прошел рамку поста наблюдения, забрал вещи из контейнера, а затем, пользуясь тем, что на него никто не обращает внимание, бросился бежать в обратном направлении.




Как сообщали Українські Новини, 12 марта СБУ задержала в Киеве Сильвера по подозрению в организации международного наркокартеля.

Правоохранители установили, что в 2017 году он в одном из социальных мессенджеров создал интернет-канал для сбыта оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ.

За несколько лет нелегальный бизнес расширился и начал функционировать в других социальных сетях.

По данным израильской полиции, география преступной деятельности наркоторговцев распространялась на страны Южной и Северной Америки, Европейского Союза, Ближнего Востока, Азии и Африки.

В синдикат входило более 13 тыс. человек, в том числе контрабандисты, дилеры, администраторы групп в соцсетях.

Тем временем наркобарона Сильвера экстрадировали в Израиль.

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