СБУ задержала сбежавшего из-под конвоя при экстрадиции в Израиль наркобарона

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали сбежавшего 15 августа из-под конвоя при экстрадиции в Израиль гражданина США и Израиля Амоса Дов Сильвера, подозреваемого в создании международного наркосиндиката.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.\r\n"Служба безопасности Украины задержала гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера в одной из областей нашей страны. В ближайшее время он будет экстрадирован в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.\r\nПо данным ведомства, Государственное бюро расследований (ГБР) задержало 3 сотрудников СБУ по подозрению в пособничестве побегу Сильвера из аэропорта "Борисполь".\r\nАмос Дов Сильвер. Фото: facebook.com\/Анатолий Матиос\r\nКак сообщали Українськi Новини, СБУ начала служебное расследование из-за побега из-под конвоя при экстрадиции в Израиль подозреваемого в создании международного наркосиндиката.\r\nПрокуратура начала расследовать побег из-под конвоя СБУ Сильвера в аэропорту "Борисполь" 15 августа во время экстрадиции в Израиль.\r\n12 марта СБУ задержала в Киеве Сильвера по подозрению в организации международного наркокартеля.\r\nПравоохранители установили, что в 2017 году он в одном из социальных мессенджеров создал интернет-канал для сбыта оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ.\r\nЗа несколько лет нелегальный бизнес расширился и начал функционировать в других социальных сетях.\r\nПо данным израильской полиции, география преступной деятельности наркоторговцев распространялась на страны Южной и Северной Америки, Европейского Союза, Ближнего Востока, Азии и Африки.\r\nВ синдикат входило более 13 тыс. человек, в том числе контрабандисты, дилеры, администраторы групп в соцсетях.