СБУ задержала сбежавшего из-под конвоя при экстрадиции в Израиль наркобарона

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали сбежавшего 15 августа из-под конвоя при экстрадиции в Израиль гражданина США и Израиля Амоса Дов Сильвера, подозреваемого в создании международного наркосиндиката.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Служба безопасности Украины задержала гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера в одной из областей нашей страны. В ближайшее время он будет экстрадирован в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, Государственное бюро расследований (ГБР) задержало 3 сотрудников СБУ по подозрению в пособничестве побегу Сильвера из аэропорта "Борисполь".

Амос Дов Сильвер. Фото: facebook.com/Анатолий Матиос

Как сообщали Українськi Новини, СБУ начала служебное расследование из-за побега из-под конвоя при экстрадиции в Израиль подозреваемого в создании международного наркосиндиката.

Прокуратура начала расследовать побег из-под конвоя СБУ Сильвера в аэропорту "Борисполь" 15 августа во время экстрадиции в Израиль.

12 марта СБУ задержала в Киеве Сильвера по подозрению в организации международного наркокартеля.

Правоохранители установили, что в 2017 году он в одном из социальных мессенджеров создал интернет-канал для сбыта оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ.

За несколько лет нелегальный бизнес расширился и начал функционировать в других социальных сетях.

По данным израильской полиции, география преступной деятельности наркоторговцев распространялась на страны Южной и Северной Америки, Европейского Союза, Ближнего Востока, Азии и Африки.

В синдикат входило более 13 тыс. человек, в том числе контрабандисты, дилеры, администраторы групп в соцсетях.