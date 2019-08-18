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18 серпня 2019, неділя, 12:55 4
Судова влада 2019-08-18T12:55:01+03:00
Українські Новини
Через Луценка не можна притягати до кримінальної відповідальності за корупцію на митниці, - НАБУ

Через Луценка не можна притягати до кримінальної відповідальності за корупцію на митниці, - НАБУ

Юрій Луценко. Фото: 112.ua
Юрій Луценко. Фото: 112.ua

Зміна генеральним прокурором Юрієм Луценком підслідності у справі за фактом зловживань посадовими особами митниць Державної фіскальної служби, які сприяли діяльності групи компаній із розмитнення імпортованих в Україну товарів за істотно заниженою вартістю, унеможливлює завершення розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національного антикорупційного бюро (НАБУ), передають Українські Новини.

НАБУ закликає Луценка прийняти процесуальне рішення і повернути кримінальне провадження детективам бюро.

З жовтня 2017 року детективи національного бюро розслідували корупційну схему, запроваджену посадовими особами державного органу з розмитнення низкою суб'єктів господарювання імпортованих товарів за заниженою вартістю, в результаті чого державі заподіяно збитків у розмірі 170 млн гривень.

Попередня правова кваліфікація злочину - ст. 364 Кримінального кодексу.

В рамках цього розслідування детективи ініціювали накладення арешту на 450 млн гривень компаній-учасниць схеми.

Згодом, у листопаді 2017 року, кінцевий бенефіціар зазначених компаній запропонував детективам НАБУ неправомірну вигоду в розмірі 800 тис. доларів, щоб ті припинили розслідування і передали кримінальне провадженя для подальшого досудового розслідування іншому правоохоронному органу.

Цей факт задокументовано і вже розслідувано - обвинувальний акт стосовно особи, яка намагалася надати неправомірну вигоду, спрямовано до Печерського районного суду міста Києва в липні 2018 року.

За два роки розслідування детективи НАБУ провели необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин скоєння злочину та зібрали велику кількість доказів.

24 травня справу було передано до Державного бюро розслідувань (ДБР), однак генпрокурор наприкінці червня скасував це рішення.

Водночас сам генпрокурор за кілька місяців передумав, і 15 серпня 2019 року з незрозумілих підстав і без вивчення матеріалів кримінального провадження раптово передав справу, змінивши підслідність, до Національної поліції.

Отже, Луценко врешті зробив те, чого домагався пропозицією неправомірної вигоди детективам НАБУ кінцевий бенефіціар компаній, які фігурують у розслідуванні.

Національне бюро зазначає, що такі рішення генерального прокурора ставлять під загрозу можливість притягнення посадових осіб до кримінальної відповідальності.

Адже навіть у разі направлення слідчими Національної поліції обвинувальних актів у цих справах до суду, всі зібрані докази можуть бути визнані неприпустимими.

Як повідомляли Українські Новини, екс-начальника Закарпатської митниці підозрюють у привласненні 13 млн гривень. Також Кабмін призначив главою Митниці Нефьодова.

Тим часом Зеленський порадив звільнитися керівникам митниць 4 областей.

Більше новин про: НАБУ Корупція Митниця Генеральний прокурор України Юрій Луценко

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