Екс-начальника Закарпатської митниці підозрюють у привласненні 13 млн гривень

Поліція повідомила колишньому начальнику Закарпатської митниці Державної фіскальної служби Володимиру Колеснікову про підозру у привласненні 13 млн гривень при реконструкції митного поста "Ужгород".\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.\r\nНа сьогодні Колесніков, який також працював заступником голови Закарпатської обласної державної адміністрації, є заступник начальника Херсонської митниці.\r\nЗазначено, що оперативники Управління захисту економіки Нацполиции в Закарпатській області, детективи слідчого управління поліції Закарпатській області під процесуальним керівництвом прокуратури викрили злочинну схему привласнення бюджетних коштів при реконструкції митного поста "Ужгород" і безпосередньо осіб, причетних до злочину.\r\nЗлочинну схему організував колишній начальник Закарпатської митниці та керівник комерційної структури разом зі своїм батьком.\r\nСлідством встановлено, що на рахунки фірми безпідставно було перераховано 30% від загальної вартості реконструкції митного поста як передоплата за роботи.\r\nЗагальна вартість виконання робіт із зазначеного об'єкта становить 47 млн гривень.\r\nФірма як передоплату отримала на свої рахунки понад 12,7 млн гривень, тоді як виконавець робіт грубо порушив календарний графік виконання робіт.\r\nПідозрюваний достовірно знаючи, що на митному терміналі виконані лише демонтажні роботи, підписав та завірив печаткою акти виконаних робіт.\r\nПоліція заявляє, що колишній голова Закарпатської митниці особисто давав вказівку про перерахування коштів підприємству, яке навіть не розпочало реконструкцію митного поста "Ужгород".\r\nПісля надходження коштів керівник підприємства разом зі своїм батьком через фірми з ознаками фіктивності конвертував їх у готівку.\r\nУ середу, 10 липня, екс-начальнику Закарпатської митниці було вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський порадив звільнитися керівникам митниць 4 областей.\r\n6 липня в Ужгороді Зеленський представив нового голову Закарпатської обласної державної адміністрації Ігоря Бондаренка.