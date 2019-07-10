Екс-начальника Закарпатської митниці підозрюють у привласненні 13 млн гривень

Поліція повідомила колишньому начальнику Закарпатської митниці Державної фіскальної служби Володимиру Колеснікову про підозру у привласненні 13 млн гривень при реконструкції митного поста "Ужгород".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

На сьогодні Колесніков, який також працював заступником голови Закарпатської обласної державної адміністрації, є заступник начальника Херсонської митниці.

Зазначено, що оперативники Управління захисту економіки Нацполиции в Закарпатській області, детективи слідчого управління поліції Закарпатській області під процесуальним керівництвом прокуратури викрили злочинну схему привласнення бюджетних коштів при реконструкції митного поста "Ужгород" і безпосередньо осіб, причетних до злочину.

Злочинну схему організував колишній начальник Закарпатської митниці та керівник комерційної структури разом зі своїм батьком.

Слідством встановлено, що на рахунки фірми безпідставно було перераховано 30% від загальної вартості реконструкції митного поста як передоплата за роботи.

Загальна вартість виконання робіт із зазначеного об'єкта становить 47 млн гривень.

Фірма як передоплату отримала на свої рахунки понад 12,7 млн гривень, тоді як виконавець робіт грубо порушив календарний графік виконання робіт.

Підозрюваний достовірно знаючи, що на митному терміналі виконані лише демонтажні роботи, підписав та завірив печаткою акти виконаних робіт.

Поліція заявляє, що колишній голова Закарпатської митниці особисто давав вказівку про перерахування коштів підприємству, яке навіть не розпочало реконструкцію митного поста "Ужгород".

Після надходження коштів керівник підприємства разом зі своїм батьком через фірми з ознаками фіктивності конвертував їх у готівку.

У середу, 10 липня, екс-начальнику Закарпатської митниці було вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський порадив звільнитися керівникам митниць 4 областей.

6 липня в Ужгороді Зеленський представив нового голову Закарпатської обласної державної адміністрації Ігоря Бондаренка.