Суд виправив помилки у рішенні про арешт Гримчака: в суботу його переведуть у СІЗО

Суд у Чернігові, який помилився в написанні по батькові підозрюваного, виправив помилки в по батькові та номері кримінального провадження в рішенні про арешт заступника міністра тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.Таке рішення суд прийняв на засіданні в суботу, передають Українські Новини.Суд постановив вказати плавильне по батькові підозрюваного (виправити "Михайлович" на "Миколайович"), а також виправив номер справи, прізвище та ініціали адвоката Гримчака Тетяни Матяш.У суботу Гримчака переведуть у СІЗО.Адвокат затриманого заявила про намір подавати апеляцію на рішення суду, а також скаржитись у Вищу кваліфікаційну комісію суддів та Державне бюро розслідувань.Як повідомляли Українські Новини, Гримчак підозрюється в шахрайському заволодінні 1,1 млн доларів.Крім того, в Києві правоохоронці провели обшук квартири заступника голови міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.Раніше Генпрокуратура просила заарештувати Гримчака і призначити заставу 12,5 млн гривень.\r\nТим часом у Міністерстві з окупованих територій заявили, що затримання Гримчака не стосується його діяльності в міністерстві.