Суд виправив помилки у рішенні про арешт Гримчака: в суботу його переведуть у СІЗО

Суд у Чернігові, який помилився в написанні по батькові підозрюваного, виправив помилки в по батькові та номері кримінального провадження в рішенні про арешт заступника міністра тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.

Таке рішення суд прийняв на засіданні в суботу, передають Українські Новини.



Суд постановив вказати плавильне по батькові підозрюваного (виправити "Михайлович" на "Миколайович"), а також виправив номер справи, прізвище та ініціали адвоката Гримчака Тетяни Матяш.



У суботу Гримчака переведуть у СІЗО.



Адвокат затриманого заявила про намір подавати апеляцію на рішення суду, а також скаржитись у Вищу кваліфікаційну комісію суддів та Державне бюро розслідувань.



Як повідомляли Українські Новини, Гримчак підозрюється в шахрайському заволодінні 1,1 млн доларів.



Крім того, в Києві правоохоронці провели обшук квартири заступника голови міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.



Раніше Генпрокуратура просила заарештувати Гримчака і призначити заставу 12,5 млн гривень.

Тим часом у Міністерстві з окупованих територій заявили, що затримання Гримчака не стосується його діяльності в міністерстві.