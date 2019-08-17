підписатися на розсилку
25.1 25.45
27.6 28.35
˟
17 серпня 2019, субота, 14:29 22
Судова влада 2019-08-17T17:00:02+03:00
Українські Новини
Суд виправив помилки у рішенні про арешт Гримчака: в суботу його переведуть у СІЗО

Суд виправив помилки у рішенні про арешт Гримчака: в суботу його переведуть у СІЗО

Юрій Гримчак. Фото:
Юрій Гримчак. Фото: "Радіо Свобода"

Суд у Чернігові, який помилився в написанні по батькові підозрюваного, виправив помилки в по батькові та номері кримінального провадження в рішенні про арешт заступника міністра тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.

Таке рішення суд прийняв на засіданні в суботу, передають Українські Новини.

Суд постановив вказати плавильне по батькові підозрюваного (виправити "Михайлович" на "Миколайович"), а також виправив номер справи, прізвище та ініціали адвоката Гримчака Тетяни Матяш.

У суботу Гримчака переведуть у СІЗО.

Адвокат затриманого заявила про намір подавати апеляцію на рішення суду, а також скаржитись у Вищу кваліфікаційну комісію суддів та Державне бюро розслідувань.

Як повідомляли Українські Новини, Гримчак підозрюється в шахрайському заволодінні 1,1 млн доларів.

Крім того, в Києві правоохоронці провели обшук квартири заступника голови міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.

Раніше Генпрокуратура просила заарештувати Гримчака і призначити заставу 12,5 млн гривень.

Тим часом у Міністерстві з окупованих територій заявили, що затримання Гримчака не стосується його діяльності в міністерстві.

Більше новин про: Корупція хабарництво Юрій Гримчак Чернігівський суд

Архів
Новини
Кабмін виділив 400 млн гривень на ремонт траси "Дніпро – Миколаїв" 16:39
Кличко показав відео, як створюють умови, для зайнять спортом киян 16:29
Поліція ліквідувала 3 промислові нарколабораторії в Луганській області 16:02
Рятувальники виявили тіло ще одного загиблого в готелі "Токіо Стар" в Одесі 15:44
ДБР розслідує службову недбалість ДержНС, яка спричинила загибель людей в готелі "Токіо Стар" 15:20
більше новин
Двійник Зеленського. Фото: Facebook: Дмитро Коваленко
У метро помітили двійника Зеленського: реакція соцмереж 20:15
Поліцейські на відео з суддею Дмитром Запорожаном перевищили повноваження. Відкрито кримінальне провадження, - ЗМІ 20:04
Аеропорт "Київ" названий найкращим у номінації "Аеропорти до 4 млн пасажирів" на Routes Silk Road 2019 17:17
Підстави для затримання співробітників ДТЕК відсутні, –  рішення Солом’янського райсуду 13:32
Новий Трудовий кодекс має забезпечити рівноправні стосунки роботодавця та працівника, - HR "Укрлендфармінг" Романенко 12:05
більше новин
Амос Дов Сільвер. . Фото: facebook.com/amos.silver
З-під конвою СБУ при екстрадиції до Ізраїлю втік наркобарон: прокуратура відкрила справу 14:45
НБУ спростував інформацію про обмеження ФОП у використанні власних коштів 13:33
Документ затриманого росіянина. Фото: поліція Київської області
Обливший депутата Купрія фекаліями чоловік виявився росіянином 16:58
Дзюдоїстка Раша Срака. Фото: Sportida
Мережу підірвало фейкове призначення Раші Сраки послом у Росії 17:41
Нігерійські пірати взяли в полон 8 українських моряків поблизу берегів Африки 20:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok